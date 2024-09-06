https://ria.ru/20240906/mintrud-1970947925.html

В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста

В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста - РИА Новости, 06.09.2024

В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста

Численность жителей России старше трудоспособного возраста к 2046 году вырастет на 2,8 миллиона, сообщила на ВЭФ первый заместитель министра труда и социальной... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T03:47

2024-09-06T03:47

2024-09-06T03:47

общество

россия

владивосток

ольга баталина

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Численность жителей России старше трудоспособного возраста к 2046 году вырастет на 2,8 миллиона, сообщила на ВЭФ первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "(Есть - ред.) вызов старения населения. Он тоже одновременно будет нарастать. У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году их станет больше на почти 2 миллиона человек, к 2046 году - на 2,8 миллиона человек", - сказала Баталина во время сессии "Дальний Восток - дело семейное" на ВЭФ. Она отметила, что при этом сокращается число россиян в трудоспособном возрасте. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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общество, россия, владивосток, ольга баталина, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)