Рейтинг@Mail.ru
В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/mintrud-1970947925.html
В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста
В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста - РИА Новости, 06.09.2024
В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста
Численность жителей России старше трудоспособного возраста к 2046 году вырастет на 2,8 миллиона, сообщила на ВЭФ первый заместитель министра труда и социальной... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T03:47
2024-09-06T03:47
общество
россия
владивосток
ольга баталина
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88001e691c517189cc79d2167beea0eb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Численность жителей России старше трудоспособного возраста к 2046 году вырастет на 2,8 миллиона, сообщила на ВЭФ первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "(Есть - ред.) вызов старения населения. Он тоже одновременно будет нарастать. У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году их станет больше на почти 2 миллиона человек, к 2046 году - на 2,8 миллиона человек", - сказала Баталина во время сессии "Дальний Восток - дело семейное" на ВЭФ. Она отметила, что при этом сокращается число россиян в трудоспособном возрасте. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/bednost-1970674058.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6990ca498fca0fe8913c45783bd1dee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владивосток, ольга баталина, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Россия, Владивосток, Ольга Баталина, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста

Число людей старше трудоспособного возраста вырастет на 2,8 млн к 2046 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Численность жителей России старше трудоспособного возраста к 2046 году вырастет на 2,8 миллиона, сообщила на ВЭФ первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"(Есть - ред.) вызов старения населения. Он тоже одновременно будет нарастать. У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году их станет больше на почти 2 миллиона человек, к 2046 году - на 2,8 миллиона человек", - сказала Баталина во время сессии "Дальний Восток - дело семейное" на ВЭФ.
Вид на площадь Борцов Революции во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Минтруде рассказали о ситуации с бедностью на Дальнем Востоке
Вчера, 04:00
Она отметила, что при этом сокращается число россиян в трудоспособном возрасте.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
Символика Фонда Росконгресс
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 16
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 16
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 16
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 16
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 16
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 16
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 16
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
ОбществоРоссияВладивостокОльга БаталинаДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала