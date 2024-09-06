В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Численность жителей России старше трудоспособного возраста к 2046 году вырастет на 2,8 миллиона, сообщила на ВЭФ первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "(Есть - ред.) вызов старения населения. Он тоже одновременно будет нарастать. У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году их станет больше на почти 2 миллиона человек, к 2046 году - на 2,8 миллиона человек", - сказала Баталина во время сессии "Дальний Восток - дело семейное" на ВЭФ. Она отметила, что при этом сокращается число россиян в трудоспособном возрасте. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Численность жителей России старше трудоспособного возраста к 2046 году вырастет на 2,8 миллиона, сообщила на ВЭФ первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"(Есть - ред.) вызов старения населения. Он тоже одновременно будет нарастать. У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году их станет больше на почти 2 миллиона человек, к 2046 году - на 2,8 миллиона человек", - сказала Баталина во время сессии "Дальний Восток - дело семейное" на ВЭФ.
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