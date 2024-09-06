https://ria.ru/20240906/matvienko--1971098362.html

Матвиенко отметила вклад Чечни в решение задач СВО

Матвиенко отметила вклад Чечни в решение задач СВО - РИА Новости, 06.09.2024

Матвиенко отметила вклад Чечни в решение задач СВО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила большой вклад чеченских добровольцев и представителей силовых ведомств в решение задач специальной... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:14

2024-09-06T16:14

2024-09-06T16:32

специальная военная операция на украине

общество

россия

валентина матвиенко

рамзан кадыров

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила большой вклад чеченских добровольцев и представителей силовых ведомств в решение задач специальной военной операции, добавив, что жители республики защищают интересы России. "Нельзя не отметить большой вклад чеченских добровольцев и представителей силовых ведомств республики в эффективное решение задач специальной военной операции, защиту интересов России. Уверена, что и в дальнейшем жители Чеченской Республики будут способствовать ее процветанию", - написала Матвиенко в поздравлении по случаю Дня республики на имя главы ЧР Рамзана Кадырова и спикера парламента региона Шаида Жамалдаева. Матвиенко подчеркнула, что исторический путь Чечни неразрывно связан с Россией. По ее словам, судьба региона складывалась непросто, но республика смогла войти в число перспективных регионов страны и "стала гостеприимным домом для представителей разных национальностей и конфессий". "Важно, что в движении навстречу социально-экономическому прогрессу уроженцы чеченской земли не забывают о своем прошлом, бережно хранят богатую самобытную культуру, передают из поколения в поколение традиции и обычаи предков. Определяющую роль в динамичном развитии Чеченской Республики сыграл ее первый президент, Герой Российской Федерации Ахмат-Хаджи Кадыров – человек невероятной внутренней силы и непреклонной воли, признанный политический и духовный лидер чеченского народа", - резюмировала политик.

https://radiosputnik.ru/20231221/matvienko-1917206213.html

https://ria.ru/20240820/kadyrov--1967436153.html

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общество, россия, валентина матвиенко, рамзан кадыров, совет федерации рф