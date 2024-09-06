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Матвиенко отметила вклад Чечни в решение задач СВО - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 06.09.2024 (обновлено: 16:32 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/matvienko--1971098362.html
Матвиенко отметила вклад Чечни в решение задач СВО
Матвиенко отметила вклад Чечни в решение задач СВО - РИА Новости, 06.09.2024
Матвиенко отметила вклад Чечни в решение задач СВО
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила большой вклад чеченских добровольцев и представителей силовых ведомств в решение задач специальной... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:14
2024-09-06T16:32
специальная военная операция на украине
общество
россия
валентина матвиенко
рамзан кадыров
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила большой вклад чеченских добровольцев и представителей силовых ведомств в решение задач специальной военной операции, добавив, что жители республики защищают интересы России. "Нельзя не отметить большой вклад чеченских добровольцев и представителей силовых ведомств республики в эффективное решение задач специальной военной операции, защиту интересов России. Уверена, что и в дальнейшем жители Чеченской Республики будут способствовать ее процветанию", - написала Матвиенко в поздравлении по случаю Дня республики на имя главы ЧР Рамзана Кадырова и спикера парламента региона Шаида Жамалдаева. Матвиенко подчеркнула, что исторический путь Чечни неразрывно связан с Россией. По ее словам, судьба региона складывалась непросто, но республика смогла войти в число перспективных регионов страны и "стала гостеприимным домом для представителей разных национальностей и конфессий". "Важно, что в движении навстречу социально-экономическому прогрессу уроженцы чеченской земли не забывают о своем прошлом, бережно хранят богатую самобытную культуру, передают из поколения в поколение традиции и обычаи предков. Определяющую роль в динамичном развитии Чеченской Республики сыграл ее первый президент, Герой Российской Федерации Ахмат-Хаджи Кадыров – человек невероятной внутренней силы и непреклонной воли, признанный политический и духовный лидер чеченского народа", - резюмировала политик.
https://radiosputnik.ru/20231221/matvienko-1917206213.html
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общество, россия, валентина матвиенко, рамзан кадыров, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Рамзан Кадыров, Совет Федерации РФ
Матвиенко отметила вклад Чечни в решение задач СВО

Матвиенко: нельзя не отметить вклад чеченских добровольцев в решение задач СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила большой вклад чеченских добровольцев и представителей силовых ведомств в решение задач специальной военной операции, добавив, что жители республики защищают интересы России.
"Нельзя не отметить большой вклад чеченских добровольцев и представителей силовых ведомств республики в эффективное решение задач специальной военной операции, защиту интересов России. Уверена, что и в дальнейшем жители Чеченской Республики будут способствовать ее процветанию", - написала Матвиенко в поздравлении по случаю Дня республики на имя главы ЧР Рамзана Кадырова и спикера парламента региона Шаида Жамалдаева.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Матвиенко оценила возможность прекращения СВО
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Матвиенко подчеркнула, что исторический путь Чечни неразрывно связан с Россией. По ее словам, судьба региона складывалась непросто, но республика смогла войти в число перспективных регионов страны и "стала гостеприимным домом для представителей разных национальностей и конфессий".
"Важно, что в движении навстречу социально-экономическому прогрессу уроженцы чеченской земли не забывают о своем прошлом, бережно хранят богатую самобытную культуру, передают из поколения в поколение традиции и обычаи предков. Определяющую роль в динамичном развитии Чеченской Республики сыграл ее первый президент, Герой Российской Федерации Ахмат-Хаджи Кадыров – человек невероятной внутренней силы и непреклонной воли, признанный политический и духовный лидер чеченского народа", - резюмировала политик.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Грозном. 20 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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20 августа, 23:40
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВалентина МатвиенкоРамзан КадыровСовет Федерации РФ
 
 
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