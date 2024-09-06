https://ria.ru/20240906/magate-1971069472.html

Лихачев и Гросси завершили переговоры

Лихачев и Гросси завершили переговоры - РИА Новости, 06.09.2024

Лихачев и Гросси завершили переговоры

Переговоры российской межведомственной делегации во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым с делегацией МАГАТЭ, которую возглавляет... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:56

2024-09-06T14:56

2024-09-06T14:56

калининград

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курская аэс

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Переговоры российской межведомственной делегации во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым с делегацией МАГАТЭ, которую возглавляет гендиректор агентства Рафаэль Гросси, завершились в Калининграде, передаёт корреспондент РИА Новости. Консультации длились более двух часов. Встреча проходила в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa в центре города в закрытом от прессы режиме. В состав российской делегации вошли представители МИД, Минобороны, Росатома, Ростехнадзора. В преддверии переговоров Лихачев сообщал, что планирует обсудить с главой МАГАТЭ ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Последняя очная встреча Гросси и Лихачева состоялась в конце мая в Калининграде. В среду делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий. Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.

https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970573680.html

https://ria.ru/20240904/grossi-1970580791.html

калининград

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Кадры с Гросси и Лихачевым перед переговорами в Калининграде "Росатом" показал видео, снятое перед переговорами Гросси и Лихачева в Калининграде. 2024-09-06T14:56 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс