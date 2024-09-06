https://ria.ru/20240906/magate-1971069472.html
Лихачев и Гросси завершили переговоры
Лихачев и Гросси завершили переговоры - РИА Новости, 06.09.2024
Лихачев и Гросси завершили переговоры
Переговоры российской межведомственной делегации во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым с делегацией МАГАТЭ, которую возглавляет... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:56
2024-09-06T14:56
2024-09-06T14:56
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Переговоры российской межведомственной делегации во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым с делегацией МАГАТЭ, которую возглавляет гендиректор агентства Рафаэль Гросси, завершились в Калининграде, передаёт корреспондент РИА Новости. Консультации длились более двух часов. Встреча проходила в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa в центре города в закрытом от прессы режиме. В состав российской делегации вошли представители МИД, Минобороны, Росатома, Ростехнадзора. В преддверии переговоров Лихачев сообщал, что планирует обсудить с главой МАГАТЭ ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Последняя очная встреча Гросси и Лихачева состоялась в конце мая в Калининграде. В среду делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий. Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным.
https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970573680.html
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Кадры с Гросси и Лихачевым перед переговорами в Калининграде
"Росатом" показал видео, снятое перед переговорами Гросси и Лихачева в Калининграде.
2024-09-06T14:56
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калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс
Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС
Лихачев и Гросси завершили переговоры
Переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде завершились