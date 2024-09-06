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Захарова рассказала о позиции России по ситуации вокруг КНДР - РИА Новости, 06.09.2024
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06:00 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/kndr-1970954344.html
Захарова рассказала о позиции России по ситуации вокруг КНДР
Захарова рассказала о позиции России по ситуации вокруг КНДР - РИА Новости, 06.09.2024
Захарова рассказала о позиции России по ситуации вокруг КНДР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала на то, что РФ была одной из немногих, кто не давал решить по... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T06:00
2024-09-06T06:00
в мире
россия
корейский полуостров
сша
владимир путин
ким чен ир
мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала на то, что РФ была одной из немногих, кто не давал решить по формулировке Запада "северокорейский вопрос окончательно". "Здесь я хочу особенно подчеркнуть последовательность российской позиции в отношении ситуации вокруг Северной Кореи и вообще Корейского полуострова. Эта позиция была выстроена на основе понимания истории этого региона, на основе понимания того, что по-настоящему приведет к урегулированию, на недопустимости доминанты вот этих внешних, надуманных идеологем, которые проводил Запад", - сказала она на сессии в рамках ВЭФ. Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой. США отказываются подписывать соглашение о мире с Северной Кореей, сохраняя на юге Корейского полуострова несколько тысяч военнослужащих. "И, конечно, отстаивание высших принципов справедливости, права, законности. И, по сути, мы были одними из немногих, которые не давали, так сказать, решить - классическая западная формулировка - "окончательно северокорейский вопрос" так, как они хотели это сделать", - добавила Захарова. "Не урегулировать эту проблему, а сделать так, чтобы ни страны, ни народа вообще в международном плане не существовало в качестве суверенного, независимого, со своими национальными интересами", - заключила она. В июле 1972 года было подписано Совместное заявление Севера и Юга, в котором зафиксированы основные принципы объединения – самостоятельно, без опоры на внешние силы; мирным путем; на основе "великой национальной консолидации". Объединение страны в Пхеньяне видят путем создания конфедерации (Конфедеративная демократическая республика Корё) по формуле "одна нация, одно государство – две системы, два правительства". В 1991 году КНДР и РК заключили Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, в 1992 году приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова. После окончания Корейской войны (1950-1953) и до конца 1980-х годов политика СССР по отношению к Корейскому полуострову носила односторонний характер: СССР сохранял верность союзническим обязательствам по отношению к КНДР, не признавая Южную Корею. Поворот в политике в отношении Корейского полуострова случился в конце 1980-х годов: Москва в период перестройки и внедрения "нового мышления" в советской внешней политике отказалась от безусловной поддержки КНДР в ее противостоянии с Южной Кореей и США, стала налаживать отношения с Республикой Корея. КНДР же дистанцировалась от СССР, с большим подозрением стала относиться к его внешнеполитическим инициативам, направленным на одностороннее разоружение и сближение с Западом. В политической области двусторонние связи в начале 1990-х сошли на нет. Во второй половине 1990-х годов в руководстве внешнеполитического ведомства России стало вызревать понимание необходимости принять меры для прекращения игнорирования российских интересов на Корейском полуострове. Прагматическим средством достижения этой цели была признана нормализация отношений с КНДР на деидеологизированной основе. Важным результатом стало подписание 9 февраля 2000 года нового межгосударственного Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, в котором не было статьи об оказании военной помощи, ранее придававшей двусторонним отношениям характер военного союза (документ 1961 года). В июле 2000 года президент России Владимир Путин впервые в истории посетил с официальным визитом Северную Корею, в рамках которого в Пхеньяне была подписана Совместная декларация. Она содержала 11 пунктов и подтверждала курс на развитие двусторонних отношений в различных сферах. Кроме того, в документе было зафиксировано общее видение необходимых характеристик формировавшегося в начале XXI века глобального миропорядка: многополярность, справедливость, равноправие, снижение роли фактора силы в международных отношениях при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. Кроме того, стороны выразили поддержку усилий друг друга по защите своей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Помимо встречи лидеров прошли переговоры между министрами иностранных дел, обороны и образования. В июле-августе 2001 года глава КНДР Ким Чен Ир совершил первый официальный визит в РФ по приглашению президента Владимира Путина. Поездка продлилась 24 дня. Большую часть визита в Россию Ким Чен Ир провел в поезде. 8 августа в Москве состоялась краткая встреча Владимира Путина с Ким Чен Иром, по итогам которой была подписана Московская декларация. Текст Московской декларации во многом схож с Пхеньянской. Стороны обязались содействовать формированию новой справедливой системы мироустройства, договорились расширять и развивать дружественные отношения на основе ранее подписанных документов. Московская и Пхеньянская декларации составляют правовую основу российско-северокорейских отношений. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, россия, корейский полуостров, сша, владимир путин, ким чен ир, мария захарова, оон, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Россия, Корейский полуостров, США, Владимир Путин, Ким Чен Ир, Мария Захарова, ООН, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Захарова рассказала о позиции России по ситуации вокруг КНДР

Захарова: Россия была одной из немногих, кто не давал Западу уничтожить КНДР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала на то, что РФ была одной из немногих, кто не давал решить по формулировке Запада "северокорейский вопрос окончательно".
"Здесь я хочу особенно подчеркнуть последовательность российской позиции в отношении ситуации вокруг Северной Кореи и вообще Корейского полуострова. Эта позиция была выстроена на основе понимания истории этого региона, на основе понимания того, что по-настоящему приведет к урегулированию, на недопустимости доминанты вот этих внешних, надуманных идеологем, которые проводил Запад", - сказала она на сессии в рамках ВЭФ.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой. США отказываются подписывать соглашение о мире с Северной Кореей, сохраняя на юге Корейского полуострова несколько тысяч военнослужащих.
"И, конечно, отстаивание высших принципов справедливости, права, законности. И, по сути, мы были одними из немногих, которые не давали, так сказать, решить - классическая западная формулировка - "окончательно северокорейский вопрос" так, как они хотели это сделать", - добавила Захарова.
"Не урегулировать эту проблему, а сделать так, чтобы ни страны, ни народа вообще в международном плане не существовало в качестве суверенного, независимого, со своими национальными интересами", - заключила она.
В июле 1972 года было подписано Совместное заявление Севера и Юга, в котором зафиксированы основные принципы объединения – самостоятельно, без опоры на внешние силы; мирным путем; на основе "великой национальной консолидации". Объединение страны в Пхеньяне видят путем создания конфедерации (Конфедеративная демократическая республика Корё) по формуле "одна нация, одно государство – две системы, два правительства". В 1991 году КНДР и РК заключили Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, в 1992 году приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.
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После окончания Корейской войны (1950-1953) и до конца 1980-х годов политика СССР по отношению к Корейскому полуострову носила односторонний характер: СССР сохранял верность союзническим обязательствам по отношению к КНДР, не признавая Южную Корею. Поворот в политике в отношении Корейского полуострова случился в конце 1980-х годов: Москва в период перестройки и внедрения "нового мышления" в советской внешней политике отказалась от безусловной поддержки КНДР в ее противостоянии с Южной Кореей и США, стала налаживать отношения с Республикой Корея. КНДР же дистанцировалась от СССР, с большим подозрением стала относиться к его внешнеполитическим инициативам, направленным на одностороннее разоружение и сближение с Западом.
В политической области двусторонние связи в начале 1990-х сошли на нет. Во второй половине 1990-х годов в руководстве внешнеполитического ведомства России стало вызревать понимание необходимости принять меры для прекращения игнорирования российских интересов на Корейском полуострове. Прагматическим средством достижения этой цели была признана нормализация отношений с КНДР на деидеологизированной основе.
Важным результатом стало подписание 9 февраля 2000 года нового межгосударственного Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, в котором не было статьи об оказании военной помощи, ранее придававшей двусторонним отношениям характер военного союза (документ 1961 года).
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В июле 2000 года президент России Владимир Путин впервые в истории посетил с официальным визитом Северную Корею, в рамках которого в Пхеньяне была подписана Совместная декларация. Она содержала 11 пунктов и подтверждала курс на развитие двусторонних отношений в различных сферах. Кроме того, в документе было зафиксировано общее видение необходимых характеристик формировавшегося в начале XXI века глобального миропорядка: многополярность, справедливость, равноправие, снижение роли фактора силы в международных отношениях при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. Кроме того, стороны выразили поддержку усилий друг друга по защите своей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Помимо встречи лидеров прошли переговоры между министрами иностранных дел, обороны и образования.
В июле-августе 2001 года глава КНДР Ким Чен Ир совершил первый официальный визит в РФ по приглашению президента Владимира Путина. Поездка продлилась 24 дня. Большую часть визита в Россию Ким Чен Ир провел в поезде. 8 августа в Москве состоялась краткая встреча Владимира Путина с Ким Чен Иром, по итогам которой была подписана Московская декларация. Текст Московской декларации во многом схож с Пхеньянской. Стороны обязались содействовать формированию новой справедливой системы мироустройства, договорились расширять и развивать дружественные отношения на основе ранее подписанных документов.
Московская и Пхеньянская декларации составляют правовую основу российско-северокорейских отношений.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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