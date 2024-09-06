https://ria.ru/20240906/kadry-1971165729.html

"ФосАгро" направила свыше 11,5 млрд рублей на кадровую безопасность

"ФосАгро" направила свыше 11,5 млрд рублей на кадровую безопасность - РИА Новости, 06.09.2024

"ФосАгро" направила свыше 11,5 млрд рублей на кадровую безопасность

Более 11,5 миллиарда рублей направила "ФосАгро" за последние 10 лет на формирование собственной образовательной модели "школа – колледж/вуз – предприятие",... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:26

2024-09-06T19:26

2024-09-06T19:26

россия

череповец

волхов

андрей чибис

денис мантуров

фосагро

апатит

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957115232_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45a6007bbacf414f801aa90a6592e249.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 11,5 миллиарда рублей направила "ФосАгро" за последние 10 лет на формирование собственной образовательной модели "школа – колледж/вуз – предприятие", сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что созданная модель позволяет компании управлять процессами профориентации, школьного, профессионального и высшего образования по заданным направлениям и обеспечивать собственную кадровую безопасность. Компания фактически готовит инженеров, технологов, аппаратчиков и лаборантов начиная со школьной скамьи. Об этом заявил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний в Санкт-Петербургском горном университете. Руководители ПАО "ФосАгро", АО "Апатит" и его филиалов на этой неделе приняли участие в мероприятиях, посвященных началу нового учебного года в ФосАгро-школах Кировска, Апатитов, Череповца, Волхова и Балакова. Они посетили ряд подшефных профессиональных учебных заведений, в том числе Череповецкий химико-технологический колледж, Волховский многопрофильный техникум, Поволжский колледж технологий и менеджмента, Апатитский политехнический колледж имени К.А. Голованова. Колледжи, с которыми сотрудничает компания, являются участниками федерального проекта "Профессионалитет". Образовательный процесс там построен по дуальной модели: 70% учебного времени составляют практические занятия, которые проходят в том числе и на производстве. Также руководители компании посетили ряд вузов, в том числе Апатитский филиал Мурманского Арктического университета, Ивановский государственный химико-технологический университет, Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, Санкт-Петербургский горный университет. "Построенная нами модель полного цикла подготовки специалистов - от школьной скамьи до обучения в вузе и трудоустройства в компанию – показала свою эффективность. К нам на предприятия приходят специалисты и инженеры, которые не просто хорошо учились, и имеют хорошие перспективы. К нам приходят люди, которые за время практик познакомились с компанией, ее культурой и традициями, побывали на одном или нескольких предприятиях, многие из них стажировались именно в тех коллективах, где и будут работать. Иными словами, к нам приходят полностью готовые специалисты, которые могут начинать полноценно работать с самого первого дня. Для нас очень важно и приятно, что выстроенная нами образовательная модель получила высокую оценку президента России В.В. Путина и рекомендована Советом Федерации к тиражированию в других промышленных компаниях", - приводит пресс-служба слова гендиректора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова. В материале отмечается, что в самом ближайшем времени ключевое место в подготовке кадров не только для компании, но и для всей горнодобывающей индустрии Русского Заполярья займет Апатитский филиал Мурманского Арктического университета. Летом было объявлено о создании на его базе центра подготовки инженеров для горнорудной промышленности. Проект уже поддержали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель наблюдательного совета вуза, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Вложения в развитие вуза оцениваются в 3 миллиарда рублей, будет открыт набор на новые специальности и расширено число бюджетных мест, планируется строительство кампуса с новыми учебными корпусами и общежитиями. Уже началось создание на Расвумчоррском руднике Кировского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") учебного полигона для студентов. Традиционно в День знаний представители компании посетили Ивановский государственный химико-технологический университет. Преподавателей и студентов ИГХТУ с началом нового учебного поздравил директор Череповецкого производственного комплекса АО "Апатит" Алексей Грибков. Он отметил, что компанию и университет связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.

https://ria.ru/20240809/fosagro-1965234744.html

https://ria.ru/20240819/fosagro-1967146321.html

https://ria.ru/20240830/fosagro-1969571568.html

россия

череповец

волхов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, череповец, волхов, андрей чибис, денис мантуров, фосагро, апатит, совет федерации рф