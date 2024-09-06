Рейтинг@Mail.ru
"ФосАгро" направила свыше 11,5 млрд рублей на кадровую безопасность - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/kadry-1971165729.html
"ФосАгро" направила свыше 11,5 млрд рублей на кадровую безопасность
"ФосАгро" направила свыше 11,5 млрд рублей на кадровую безопасность - РИА Новости, 06.09.2024
"ФосАгро" направила свыше 11,5 млрд рублей на кадровую безопасность
Более 11,5 миллиарда рублей направила "ФосАгро" за последние 10 лет на формирование собственной образовательной модели "школа – колледж/вуз – предприятие",... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:26
2024-09-06T19:26
россия
череповец
волхов
андрей чибис
денис мантуров
фосагро
апатит
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957115232_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45a6007bbacf414f801aa90a6592e249.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 11,5 миллиарда рублей направила "ФосАгро" за последние 10 лет на формирование собственной образовательной модели "школа – колледж/вуз – предприятие", сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что созданная модель позволяет компании управлять процессами профориентации, школьного, профессионального и высшего образования по заданным направлениям и обеспечивать собственную кадровую безопасность. Компания фактически готовит инженеров, технологов, аппаратчиков и лаборантов начиная со школьной скамьи. Об этом заявил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний в Санкт-Петербургском горном университете. Руководители ПАО "ФосАгро", АО "Апатит" и его филиалов на этой неделе приняли участие в мероприятиях, посвященных началу нового учебного года в ФосАгро-школах Кировска, Апатитов, Череповца, Волхова и Балакова. Они посетили ряд подшефных профессиональных учебных заведений, в том числе Череповецкий химико-технологический колледж, Волховский многопрофильный техникум, Поволжский колледж технологий и менеджмента, Апатитский политехнический колледж имени К.А. Голованова. Колледжи, с которыми сотрудничает компания, являются участниками федерального проекта "Профессионалитет". Образовательный процесс там построен по дуальной модели: 70% учебного времени составляют практические занятия, которые проходят в том числе и на производстве. Также руководители компании посетили ряд вузов, в том числе Апатитский филиал Мурманского Арктического университета, Ивановский государственный химико-технологический университет, Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, Санкт-Петербургский горный университет. "Построенная нами модель полного цикла подготовки специалистов - от школьной скамьи до обучения в вузе и трудоустройства в компанию – показала свою эффективность. К нам на предприятия приходят специалисты и инженеры, которые не просто хорошо учились, и имеют хорошие перспективы. К нам приходят люди, которые за время практик познакомились с компанией, ее культурой и традициями, побывали на одном или нескольких предприятиях, многие из них стажировались именно в тех коллективах, где и будут работать. Иными словами, к нам приходят полностью готовые специалисты, которые могут начинать полноценно работать с самого первого дня. Для нас очень важно и приятно, что выстроенная нами образовательная модель получила высокую оценку президента России В.В. Путина и рекомендована Советом Федерации к тиражированию в других промышленных компаниях", - приводит пресс-служба слова гендиректора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова. В материале отмечается, что в самом ближайшем времени ключевое место в подготовке кадров не только для компании, но и для всей горнодобывающей индустрии Русского Заполярья займет Апатитский филиал Мурманского Арктического университета. Летом было объявлено о создании на его базе центра подготовки инженеров для горнорудной промышленности. Проект уже поддержали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель наблюдательного совета вуза, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Вложения в развитие вуза оцениваются в 3 миллиарда рублей, будет открыт набор на новые специальности и расширено число бюджетных мест, планируется строительство кампуса с новыми учебными корпусами и общежитиями. Уже началось создание на Расвумчоррском руднике Кировского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") учебного полигона для студентов. Традиционно в День знаний представители компании посетили Ивановский государственный химико-технологический университет. Преподавателей и студентов ИГХТУ с началом нового учебного поздравил директор Череповецкого производственного комплекса АО "Апатит" Алексей Грибков. Он отметил, что компанию и университет связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.
https://ria.ru/20240809/fosagro-1965234744.html
https://ria.ru/20240819/fosagro-1967146321.html
https://ria.ru/20240830/fosagro-1969571568.html
россия
череповец
волхов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957115232_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_891014e6b9aac917aa8d024e1921d944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, череповец, волхов, андрей чибис, денис мантуров, фосагро, апатит, совет федерации рф
Россия, Череповец, Волхов, Андрей Чибис, Денис Мантуров, ФосАгро, Апатит, Совет Федерации РФ
"ФосАгро" направила свыше 11,5 млрд рублей на кадровую безопасность

"ФосАгро" направила свыше 11,5 млрд рублей на кадровую безопасность

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 11,5 миллиарда рублей направила "ФосАгро" за последние 10 лет на формирование собственной образовательной модели "школа – колледж/вуз – предприятие", сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что созданная модель позволяет компании управлять процессами профориентации, школьного, профессионального и высшего образования по заданным направлениям и обеспечивать собственную кадровую безопасность. Компания фактически готовит инженеров, технологов, аппаратчиков и лаборантов начиная со школьной скамьи. Об этом заявил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний в Санкт-Петербургском горном университете.
Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса ФосАгро - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Журналисты из стран Африки оценили работу Волховского комплекса "ФосАгро"
9 августа, 16:20
Руководители ПАО "ФосАгро", АО "Апатит" и его филиалов на этой неделе приняли участие в мероприятиях, посвященных началу нового учебного года в ФосАгро-школах Кировска, Апатитов, Череповца, Волхова и Балакова. Они посетили ряд подшефных профессиональных учебных заведений, в том числе Череповецкий химико-технологический колледж, Волховский многопрофильный техникум, Поволжский колледж технологий и менеджмента, Апатитский политехнический колледж имени К.А. Голованова. Колледжи, с которыми сотрудничает компания, являются участниками федерального проекта "Профессионалитет". Образовательный процесс там построен по дуальной модели: 70% учебного времени составляют практические занятия, которые проходят в том числе и на производстве.
Также руководители компании посетили ряд вузов, в том числе Апатитский филиал Мурманского Арктического университета, Ивановский государственный химико-технологический университет, Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, Санкт-Петербургский горный университет.
"Построенная нами модель полного цикла подготовки специалистов - от школьной скамьи до обучения в вузе и трудоустройства в компанию – показала свою эффективность. К нам на предприятия приходят специалисты и инженеры, которые не просто хорошо учились, и имеют хорошие перспективы. К нам приходят люди, которые за время практик познакомились с компанией, ее культурой и традициями, побывали на одном или нескольких предприятиях, многие из них стажировались именно в тех коллективах, где и будут работать. Иными словами, к нам приходят полностью готовые специалисты, которые могут начинать полноценно работать с самого первого дня. Для нас очень важно и приятно, что выстроенная нами образовательная модель получила высокую оценку президента России В.В. Путина и рекомендована Советом Федерации к тиражированию в других промышленных компаниях", - приводит пресс-служба слова гендиректора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Поставки "ФосАгро" на внутренний рынок выросли на 7,1% в I полугодии
19 августа, 17:38
В материале отмечается, что в самом ближайшем времени ключевое место в подготовке кадров не только для компании, но и для всей горнодобывающей индустрии Русского Заполярья займет Апатитский филиал Мурманского Арктического университета. Летом было объявлено о создании на его базе центра подготовки инженеров для горнорудной промышленности. Проект уже поддержали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель наблюдательного совета вуза, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
Вложения в развитие вуза оцениваются в 3 миллиарда рублей, будет открыт набор на новые специальности и расширено число бюджетных мест, планируется строительство кампуса с новыми учебными корпусами и общежитиями. Уже началось создание на Расвумчоррском руднике Кировского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") учебного полигона для студентов.
Традиционно в День знаний представители компании посетили Ивановский государственный химико-технологический университет. Преподавателей и студентов ИГХТУ с началом нового учебного поздравил директор Череповецкого производственного комплекса АО "Апатит" Алексей Грибков. Он отметил, что компанию и университет связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"ФосАгро" выступила партнером Паралимпийского комитета России
30 августа, 18:39
 
РоссияЧереповецВолховАндрей ЧибисДенис МантуровФосАгроАпатитСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала