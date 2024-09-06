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Явка на выборах в Вологодской области на 15.00 составила 17,25 процента
Явка на выборах в Вологодской области на 15.00 составила 17,25 процента - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах в Вологодской области на 15.00 составила 17,25 процента
Явка на выборах губернатора Вологодской области на 15.00 6 сентября с учетом ДЭГ составила 17,25%, сообщила региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:29
2024-09-06T16:29
2024-09-06T16:29
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области на 15.00 6 сентября с учетом ДЭГ составила 17,25%, сообщила региональная избирательная комиссия. "По данным на 15.00 6 сентября 2024 года, проголосовали на избирательных участках 95 388 человек — 11,83%. С помощью ДЭГ проголосовали 58 305 человек — 68,57%. Всего проголосовало 153 693 человека — 17,25%", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Вологодской области пройдет 6, 7 и 8 сентября. На пост главы региона претендуют врио губернатора Георгий Филимонов ("Единая Россия"), Денис Хрипель ("Справедливая Россия- Патриоты - За правду"), Игорь Катухин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Антон Гримов (ЛДПР) и Александр Морозов (КПРФ).
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политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, единая россия, лдпр, кпрф
Политика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Александр Морозов, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Явка на выборах в Вологодской области на 15.00 составила 17,25 процента
Явка на выборах губернатора Вологодской области с учетом ДЭГ составила 17,25%