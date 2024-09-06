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Лавров прокомментировал действия властей Грузии - РИА Новости, 06.09.2024
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07:42 06.09.2024 (обновлено: 10:37 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/gruziya-1970960889.html
Лавров прокомментировал действия властей Грузии
Лавров прокомментировал действия властей Грузии - РИА Новости, 06.09.2024
Лавров прокомментировал действия властей Грузии
Политика современного грузинского руководства связана с осознанием национальной грузинской идентичности и пониманием вредоносности ценностей либеральной... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:42
2024-09-06T10:37
грузия
россия
сша
сергей лавров
евросоюз
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Политика современного грузинского руководства связана с осознанием национальной грузинской идентичности и пониманием вредоносности ценностей либеральной демократии, сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК. Ранее парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законодательный пакет о запрете пропаганды ЛГБТ*. Еще 14 мая парламент одобрил закон о прозрачности иностранного влияния в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Также глава службы по связям с общественностью Грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" предложила патриархии официально объявить православие государственной религией. "То, что сейчас делает правительство Грузии, — это осознание ими своей национальной идентичности и понимание, что у грузинского народа есть те же ценности православия, национальной культуры, которые будут размываться, стираться и подминаться под себя "правилами", которые Запад всем навязывает, прежде всего в контексте ценностей либеральной демократии, или, если угодно, демократического либерализма. Грузин это не устраивает. Как и не устраивает разнузданное навязывание повестки ЛГБТ*", — сказал министр на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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грузия, россия, сша, сергей лавров, евросоюз, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Грузия, Россия, США, Сергей Лавров, Евросоюз, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Лавров прокомментировал действия властей Грузии

Лавров: политика властей Грузии связана с осознанием национальной идентичности

© AP Photo / Shakh AivazovГосударственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура со статуей царя Вахтанга I Горгасала
Государственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура со статуей царя Вахтанга I Горгасала - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Государственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура со статуей царя Вахтанга I Горгасала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Политика современного грузинского руководства связана с осознанием национальной грузинской идентичности и пониманием вредоносности ценностей либеральной демократии, сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.
Ранее парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законодательный пакет о запрете пропаганды ЛГБТ*. Еще 14 мая парламент одобрил закон о прозрачности иностранного влияния в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Также глава службы по связям с общественностью Грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" предложила патриархии официально объявить православие государственной религией.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Премьер Грузии уверен, что президент объявит осенние выборы нелегитимными
Вчера, 00:06
"То, что сейчас делает правительство Грузии, — это осознание ими своей национальной идентичности и понимание, что у грузинского народа есть те же ценности православия, национальной культуры, которые будут размываться, стираться и подминаться под себя "правилами", которые Запад всем навязывает, прежде всего в контексте ценностей либеральной демократии, или, если угодно, демократического либерализма. Грузин это не устраивает. Как и не устраивает разнузданное навязывание повестки ЛГБТ*", — сказал министр на полях Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
Символика Фонда Росконгресс
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
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ВЭФ-2024 Работа форума
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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
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ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
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ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 16
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 16
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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13 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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