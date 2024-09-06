https://ria.ru/20240906/gruziya-1970960889.html

Лавров прокомментировал действия властей Грузии

Лавров прокомментировал действия властей Грузии - РИА Новости, 06.09.2024

Лавров прокомментировал действия властей Грузии

Политика современного грузинского руководства связана с осознанием национальной грузинской идентичности и пониманием вредоносности ценностей либеральной... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:42

2024-09-06T07:42

2024-09-06T10:37

грузия

россия

сша

сергей лавров

евросоюз

дальневосточный федеральный университет

в мире

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Политика современного грузинского руководства связана с осознанием национальной грузинской идентичности и пониманием вредоносности ценностей либеральной демократии, сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК. Ранее парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законодательный пакет о запрете пропаганды ЛГБТ*. Еще 14 мая парламент одобрил закон о прозрачности иностранного влияния в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Также глава службы по связям с общественностью Грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" предложила патриархии официально объявить православие государственной религией. "То, что сейчас делает правительство Грузии, — это осознание ими своей национальной идентичности и понимание, что у грузинского народа есть те же ценности православия, национальной культуры, которые будут размываться, стираться и подминаться под себя "правилами", которые Запад всем навязывает, прежде всего в контексте ценностей либеральной демократии, или, если угодно, демократического либерализма. Грузин это не устраивает. Как и не устраивает разнузданное навязывание повестки ЛГБТ*", — сказал министр на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240905/gruziya-1970657365.html

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грузия, россия, сша, сергей лавров, евросоюз, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)