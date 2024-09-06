https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html

Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси

Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси - РИА Новости, 06.09.2024

Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси

АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:17

2024-09-06T15:17

2024-09-06T15:31

рафаэль гросси

магатэ

россия

калининград

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

курская аэс

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я это говорил в Запорожье, я это говорил в Киеве, я это сейчас говорю в Калининграде: АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте. Поэтому со своей стороны агентство (МАГАТЭ) предлагает меры и инструменты для избежания ситуаций, которые являются неприемлимыми для всех сторон", - заявил Гросси журналистам.

https://ria.ru/20240906/aes-1971076643.html

россия

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