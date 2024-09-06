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Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси - РИА Новости, 06.09.2024
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15:17 06.09.2024 (обновлено: 15:31 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси - РИА Новости, 06.09.2024
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси
АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:17
2024-09-06T15:31
рафаэль гросси
магатэ
россия
калининград
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я это говорил в Запорожье, я это говорил в Киеве, я это сейчас говорю в Калининграде: АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте. Поэтому со своей стороны агентство (МАГАТЭ) предлагает меры и инструменты для избежания ситуаций, которые являются неприемлимыми для всех сторон", - заявил Гросси журналистам.
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рафаэль гросси, магатэ, россия, калининград, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, курская аэс
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия, Калининград, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Курская АЭС
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси

Гросси: АЭС не должны подвергаться атакам, они никак не могут быть оправданы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я это говорил в Запорожье, я это говорил в Киеве, я это сейчас говорю в Калининграде: АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте. Поэтому со своей стороны агентство (МАГАТЭ) предлагает меры и инструменты для избежания ситуаций, которые являются неприемлимыми для всех сторон", - заявил Гросси журналистам.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС
Вчера, 15:14
 
Рафаэль ГроссиМАГАТЭРоссияКалининградАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСКурская АЭС
 
 
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