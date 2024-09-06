https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси - РИА Новости, 06.09.2024
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси
АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:17
2024-09-06T15:17
2024-09-06T15:31
рафаэль гросси
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алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я это говорил в Запорожье, я это говорил в Киеве, я это сейчас говорю в Калининграде: АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте. Поэтому со своей стороны агентство (МАГАТЭ) предлагает меры и инструменты для избежания ситуаций, которые являются неприемлимыми для всех сторон", - заявил Гросси журналистам.
https://ria.ru/20240906/aes-1971076643.html
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рафаэль гросси, магатэ, россия, калининград, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, курская аэс
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Россия, Калининград, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Курская АЭС
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси
Гросси: АЭС не должны подвергаться атакам, они никак не могут быть оправданы