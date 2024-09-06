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МАГАТЭ намерено расширять работу с Россией по вопросам ядерной безопасности - РИА Новости, 06.09.2024
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15:14 06.09.2024 (обновлено: 15:29 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/grossi-1971076901.html
МАГАТЭ намерено расширять работу с Россией по вопросам ядерной безопасности
МАГАТЭ намерено расширять работу с Россией по вопросам ядерной безопасности - РИА Новости, 06.09.2024
МАГАТЭ намерено расширять работу с Россией по вопросам ядерной безопасности
МАГАТЭ продолжит работу с Россией по различным вопросам, в том числе связанным с ядерной безопасностью, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:14
2024-09-06T15:29
россия
магатэ
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ продолжит работу с Россией по различным вопросам, в том числе связанным с ядерной безопасностью, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Несмотря ни на что, мы будем продолжать эту чрезвычайно важную и насущную проблему обеспечения ядерной безопасности. В данном случае будут продолжаться наша работа и наши обсуждения, переговоры для этой цели. И несмотря на различные вызовы, мы продолжаем наше сотрудничество по очень многим областям ядерной энергетики. И хочу сказать, что мы договорились, что по целому ряду направлений МАГАТЭ будет только расширять диалог и сотрудничество с Россией", - сказал Гросси журналистам по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
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россия, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МАГАТЭ намерено расширять работу с Россией по вопросам ядерной безопасности

Гросси: работа с Россией по вопросам ядерной безопасности расширяться

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ продолжит работу с Россией по различным вопросам, в том числе связанным с ядерной безопасностью, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Несмотря ни на что, мы будем продолжать эту чрезвычайно важную и насущную проблему обеспечения ядерной безопасности. В данном случае будут продолжаться наша работа и наши обсуждения, переговоры для этой цели. И несмотря на различные вызовы, мы продолжаем наше сотрудничество по очень многим областям ядерной энергетики. И хочу сказать, что мы договорились, что по целому ряду направлений МАГАТЭ будет только расширять диалог и сотрудничество с Россией", - сказал Гросси журналистам по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси
Вчера, 15:17
 
РоссияМАГАТЭРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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