https://ria.ru/20240906/grossi-1971076901.html

МАГАТЭ намерено расширять работу с Россией по вопросам ядерной безопасности

МАГАТЭ намерено расширять работу с Россией по вопросам ядерной безопасности - РИА Новости, 06.09.2024

МАГАТЭ намерено расширять работу с Россией по вопросам ядерной безопасности

МАГАТЭ продолжит работу с Россией по различным вопросам, в том числе связанным с ядерной безопасностью, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:14

2024-09-06T15:14

2024-09-06T15:29

россия

магатэ

рафаэль гросси

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. МАГАТЭ продолжит работу с Россией по различным вопросам, в том числе связанным с ядерной безопасностью, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Несмотря ни на что, мы будем продолжать эту чрезвычайно важную и насущную проблему обеспечения ядерной безопасности. В данном случае будут продолжаться наша работа и наши обсуждения, переговоры для этой цели. И несмотря на различные вызовы, мы продолжаем наше сотрудничество по очень многим областям ядерной энергетики. И хочу сказать, что мы договорились, что по целому ряду направлений МАГАТЭ будет только расширять диалог и сотрудничество с Россией", - сказал Гросси журналистам по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html

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россия, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"