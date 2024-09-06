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Наиболее технологичные города мира вновь назовут на форуме о будущем - РИА Новости, 06.09.2024
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Культура
 
19:18 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/gorod-1971161275.html
Наиболее технологичные города мира вновь назовут на форуме о будущем
Наиболее технологичные города мира вновь назовут на форуме о будущем - РИА Новости, 06.09.2024
Наиболее технологичные города мира вновь назовут на форуме о будущем
На международном "Форуме о будущем городов БРИКС. Облачные города", который пройдет с 18 по 19 сентября в Москве, назовут города, занимающие лидирующие позиции... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:18
2024-09-06T19:18
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На международном "Форуме о будущем городов БРИКС. Облачные города", который пройдет с 18 по 19 сентября в Москве, назовут города, занимающие лидирующие позиции в рейтинге по уровню пространственного и технологического развития в мире и среди стран-участниц, сообщает пресс-служба оргкомитета форума. Индекс оценивает, как технологический прогресс и пространственное планирование влияют на качество и комфорт городской среды для жителей. Этот инструмент разработан совместными усилиями ведущих научных центров стран БРИКС. Методика индекса позволяет учесть отдельные потребности разных категорий горожан, которые меняются в зависимости от образа жизни, семейного положения и уровня доходов. Исследование проходит в несколько этапов: сначала изучают 100 крупнейших городов мира, потом выбирают 30 лучших и внимательно их анализируют. В процессе комбинируются статистика, открытая пространственная информация и снимки со спутников. При этом учитываются данные о распределении плотности населения, плотности застройки и транспортной доступности. В итоге на основе собранной информации получается итоговый рейтинг городов-лидеров, пояснили организаторы. По их словам, индекс учитывает два главных блока показателей: пространственное и технологическое развитие. К пространственному развитию относятся уровень полицентричности, функциональное разнообразие пригородов, связность дорожной сети и развитие транспортной инфраструктуры, разнообразие застройки и доступность зеленых зон. Технологическое – оценивается по развитию шеринговых сервисов, такси и доставки, государственных услуг, а также научному и культурному потенциалу. Также в этом году впервые будет проведен уникальный экологический форум "Зеленые города БРИКС". Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и интеграции зеленых инноваций в жизнь больших городов. В рамках форума состоится масштабная деловая сессия, посвященная ключевым экологическим вопросам. В программе мероприятия различных форматов — инсайт-интервью с лауреатом Нобелевской премии мира, пленарные сессии с мэрами городов стран БРИКС, блиц-интервью, дискуссии, круглые столы и ток-шоу. В прошлом году в итоговом рейтинге Индекса оказались Москва и Санкт-Петербург. Москва заняла пятое место среди агломераций мира и первое место среди агломераций стран БРИКС. Северная столица была признана самым полицентричным городом мира, напомнили в оргкомитете.
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москва, брикс, санкт-петербург
Культура, Москва, БРИКС, Санкт-Петербург

Наиболее технологичные города мира вновь назовут на форуме о будущем

© Фото : пресс-служба Форума будущего БРИКСФорум Инноваций стран БРИКС
Форум Инноваций стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : пресс-служба Форума будущего БРИКС
Форум Инноваций стран БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На международном "Форуме о будущем городов БРИКС. Облачные города", который пройдет с 18 по 19 сентября в Москве, назовут города, занимающие лидирующие позиции в рейтинге по уровню пространственного и технологического развития в мире и среди стран-участниц, сообщает пресс-служба оргкомитета форума.
Индекс оценивает, как технологический прогресс и пространственное планирование влияют на качество и комфорт городской среды для жителей. Этот инструмент разработан совместными усилиями ведущих научных центров стран БРИКС.
Методика индекса позволяет учесть отдельные потребности разных категорий горожан, которые меняются в зависимости от образа жизни, семейного положения и уровня доходов. Исследование проходит в несколько этапов: сначала изучают 100 крупнейших городов мира, потом выбирают 30 лучших и внимательно их анализируют. В процессе комбинируются статистика, открытая пространственная информация и снимки со спутников. При этом учитываются данные о распределении плотности населения, плотности застройки и транспортной доступности. В итоге на основе собранной информации получается итоговый рейтинг городов-лидеров, пояснили организаторы.
По их словам, индекс учитывает два главных блока показателей: пространственное и технологическое развитие. К пространственному развитию относятся уровень полицентричности, функциональное разнообразие пригородов, связность дорожной сети и развитие транспортной инфраструктуры, разнообразие застройки и доступность зеленых зон. Технологическое – оценивается по развитию шеринговых сервисов, такси и доставки, государственных услуг, а также научному и культурному потенциалу.
Также в этом году впервые будет проведен уникальный экологический форум "Зеленые города БРИКС". Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и интеграции зеленых инноваций в жизнь больших городов. В рамках форума состоится масштабная деловая сессия, посвященная ключевым экологическим вопросам. В программе мероприятия различных форматов — инсайт-интервью с лауреатом Нобелевской премии мира, пленарные сессии с мэрами городов стран БРИКС, блиц-интервью, дискуссии, круглые столы и ток-шоу.
В прошлом году в итоговом рейтинге Индекса оказались Москва и Санкт-Петербург. Москва заняла пятое место среди агломераций мира и первое место среди агломераций стран БРИКС. Северная столица была признана самым полицентричным городом мира, напомнили в оргкомитете.
 
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