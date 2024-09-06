https://ria.ru/20240906/golosovanie-1970949247.html
В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки
В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки
Участки для трехдневного голосования на выборах глав регионов открылись в Республике Алтай и Кемеровской области. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:08
2024-09-06T04:08
2024-09-06T04:08
политика
республика алтай
кемеровская область
горно-алтайск
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илья середюк
лдпр
единая россия
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БАРНАУЛ, 6 сен – РИА Новости. Участки для трехдневного голосования на выборах глав регионов открылись в Республике Алтай и Кемеровской области. В Республике Алтай начались выборы главы региона, а также депутатов государственного собрания. Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня. На должность главы Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). В Кемеровской области на досрочных выборах губернатора открылось 1549 постоянных избирательных участков. Также будут работать 11 временных участков, расположенных в больницах, санатории и СИЗО. В 14 территориях Кузбасса проходят выборы депутатов. Голосование в Кемеровской области будут обеспечивать более 16 тысяч человек. На участках, где зарегистрированы более тысячи избирателей, будут использованы КОИБ. На данный момент в регионе установлены 140 КОИБ. Как отметила председатель регионального избиркома Светлана Демидова, все избирательные участки Кузбасса прошли проверку и обследование на соответствие требованиям обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, установленным санитарным нормам. Свой голос на досрочных выборах губернатора региона смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендуют врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). Голосование в Республике Алтай и Кузбассе будет проходить в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
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политика, республика алтай, кемеровская область, горно-алтайск, андрей турчак, илья середюк, лдпр, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии
Политика, Республика Алтай, Кемеровская область, Горно-Алтайск, Андрей Турчак, Илья Середюк, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России
В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки
В Республике Алтай и Кузбассе открыли участки для трехдневного голосования
БАРНАУЛ, 6 сен – РИА Новости. Участки для трехдневного голосования на выборах глав регионов открылись в Республике Алтай и Кемеровской области.
В Республике Алтай начались выборы главы региона, а также депутатов государственного собрания. Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно.
Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске
, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.
На должность главы Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР
) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак
("Единая Россия
").
В Кемеровской области на досрочных выборах губернатора открылось 1549 постоянных избирательных участков. Также будут работать 11 временных участков, расположенных в больницах, санатории и СИЗО. В 14 территориях Кузбасса проходят выборы депутатов.
Голосование в Кемеровской области будут обеспечивать более 16 тысяч человек. На участках, где зарегистрированы более тысячи избирателей, будут использованы КОИБ. На данный момент в регионе установлены 140 КОИБ.
Как отметила председатель регионального избиркома Светлана Демидова, все избирательные участки Кузбасса прошли проверку и обследование на соответствие требованиям обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, установленным санитарным нормам.
Свой голос на досрочных выборах губернатора региона смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендуют врио губернатора региона Илья Середюк
("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ
), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду").
Голосование в Республике Алтай и Кузбассе будет проходить в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.