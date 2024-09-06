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В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
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04:08 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/golosovanie-1970949247.html
В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки
В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки
Участки для трехдневного голосования на выборах глав регионов открылись в Республике Алтай и Кемеровской области. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:08
2024-09-06T04:08
политика
республика алтай
кемеровская область
горно-алтайск
андрей турчак
илья середюк
лдпр
единая россия
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БАРНАУЛ, 6 сен – РИА Новости. Участки для трехдневного голосования на выборах глав регионов открылись в Республике Алтай и Кемеровской области. В Республике Алтай начались выборы главы региона, а также депутатов государственного собрания. Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня. На должность главы Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). В Кемеровской области на досрочных выборах губернатора открылось 1549 постоянных избирательных участков. Также будут работать 11 временных участков, расположенных в больницах, санатории и СИЗО. В 14 территориях Кузбасса проходят выборы депутатов. Голосование в Кемеровской области будут обеспечивать более 16 тысяч человек. На участках, где зарегистрированы более тысячи избирателей, будут использованы КОИБ. На данный момент в регионе установлены 140 КОИБ. Как отметила председатель регионального избиркома Светлана Демидова, все избирательные участки Кузбасса прошли проверку и обследование на соответствие требованиям обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, установленным санитарным нормам. Свой голос на досрочных выборах губернатора региона смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендуют врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). Голосование в Республике Алтай и Кузбассе будет проходить в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
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республика алтай
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политика, республика алтай, кемеровская область, горно-алтайск, андрей турчак, илья середюк, лдпр, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии
Политика, Республика Алтай, Кемеровская область, Горно-Алтайск, Андрей Турчак, Илья Середюк, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России
В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки

В Республике Алтай и Кузбассе открыли участки для трехдневного голосования

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГолосование
Голосование - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Голосование. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 6 сен – РИА Новости. Участки для трехдневного голосования на выборах глав регионов открылись в Республике Алтай и Кемеровской области.
В Республике Алтай начались выборы главы региона, а также депутатов государственного собрания. Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно.
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Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.
На должность главы Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия").
В Кемеровской области на досрочных выборах губернатора открылось 1549 постоянных избирательных участков. Также будут работать 11 временных участков, расположенных в больницах, санатории и СИЗО. В 14 территориях Кузбасса проходят выборы депутатов.
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Голосование в Кемеровской области будут обеспечивать более 16 тысяч человек. На участках, где зарегистрированы более тысячи избирателей, будут использованы КОИБ. На данный момент в регионе установлены 140 КОИБ.
Как отметила председатель регионального избиркома Светлана Демидова, все избирательные участки Кузбасса прошли проверку и обследование на соответствие требованиям обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, установленным санитарным нормам.
Свой голос на досрочных выборах губернатора региона смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендуют врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду").
Голосование в Республике Алтай и Кузбассе будет проходить в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
 
ПолитикаРеспублика АлтайКемеровская областьГорно-АлтайскАндрей ТурчакИлья СередюкЛДПРЕдиная РоссияКПРФЕдиный день голосования в России
 
 
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