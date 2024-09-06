https://ria.ru/20240906/golosovanie-1970949247.html

В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки

В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024

В Республике Алтай и Кемеровской области открылись избирательные участки

Участки для трехдневного голосования на выборах глав регионов открылись в Республике Алтай и Кемеровской области. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:08

2024-09-06T04:08

2024-09-06T04:08

политика

республика алтай

кемеровская область

горно-алтайск

андрей турчак

илья середюк

лдпр

единая россия

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БАРНАУЛ, 6 сен – РИА Новости. Участки для трехдневного голосования на выборах глав регионов открылись в Республике Алтай и Кемеровской области. В Республике Алтай начались выборы главы региона, а также депутатов государственного собрания. Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня. На должность главы Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). В Кемеровской области на досрочных выборах губернатора открылось 1549 постоянных избирательных участков. Также будут работать 11 временных участков, расположенных в больницах, санатории и СИЗО. В 14 территориях Кузбасса проходят выборы депутатов. Голосование в Кемеровской области будут обеспечивать более 16 тысяч человек. На участках, где зарегистрированы более тысячи избирателей, будут использованы КОИБ. На данный момент в регионе установлены 140 КОИБ. Как отметила председатель регионального избиркома Светлана Демидова, все избирательные участки Кузбасса прошли проверку и обследование на соответствие требованиям обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, установленным санитарным нормам. Свой голос на досрочных выборах губернатора региона смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендуют врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). Голосование в Республике Алтай и Кузбассе будет проходить в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.

https://ria.ru/20240905/rostelekom-1970821031.html

https://ria.ru/20240905/portal-1970792515.html

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

республика алтай

кемеровская область

горно-алтайск

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политика, республика алтай, кемеровская область, горно-алтайск, андрей турчак, илья середюк, лдпр, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии