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СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа - РИА Новости, 06.09.2024
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11:18 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/evropa-1971003346.html
СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа
СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа - РИА Новости, 06.09.2024
СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа
Страны Европы могут расколоться на два лагеря из-за помощи Украине, причем западноевропейские государства могут принудить Киев сделать значительные уступки... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:18
2024-09-06T11:18
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны Европы могут расколоться на два лагеря из-за помощи Украине, причем западноевропейские государства могут принудить Киев сделать значительные уступки России в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа, пишут европейские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs. По мнению главы школы международных отношений и профессора стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипса О'Брайена, а также отставного маршала авиации ВВС Великобритании и бывшего главы Военной академии страны Эдварда Стрингера, если Трамп снова станет главой Белого дома, НАТО может остаться без военного руководства США. "Европейские столицы могут быстро стать настроенными друг против друга из-за Украины. Страны Центральной и Восточной Европы, к примеру, могут удвоить свою приверженность выживанию Украины... В то время как многие страны Западной Европы могут решить, что если США вне игры, то лучшим вариантом будет принудить Украину сделать значительные уступки России", - говорится в статье. По мнению авторов публикации, альянс европейской безопасности под весом подобных противоречий может "рухнуть". Президент России Владимир Путин ранее выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерения вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240708/plan-1958375525.html
https://ria.ru/20240823/tramp-1968144017.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа

Foreign Affairs: Европа расколется на два лагеря из-за позиции по Украине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны Европы могут расколоться на два лагеря из-за помощи Украине, причем западноевропейские государства могут принудить Киев сделать значительные уступки России в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа, пишут европейские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs.
По мнению главы школы международных отношений и профессора стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипса О'Брайена, а также отставного маршала авиации ВВС Великобритании и бывшего главы Военной академии страны Эдварда Стрингера, если Трамп снова станет главой Белого дома, НАТО может остаться без военного руководства США.
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"Европейские столицы могут быстро стать настроенными друг против друга из-за Украины. Страны Центральной и Восточной Европы, к примеру, могут удвоить свою приверженность выживанию Украины... В то время как многие страны Западной Европы могут решить, что если США вне игры, то лучшим вариантом будет принудить Украину сделать значительные уступки России", - говорится в статье.
По мнению авторов публикации, альянс европейской безопасности под весом подобных противоречий может "рухнуть".
Президент России Владимир Путин ранее выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерения вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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СМИ: Трамп заставит Украину пойти на территориальные уступки
23 августа, 19:11
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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