https://ria.ru/20240906/elektrichka-1971111459.html
Прокуратура назвала причину столкновения авто с электричкой в Петербурге
Прокуратура назвала причину столкновения авто с электричкой в Петербурге - РИА Новости, 06.09.2024
Прокуратура назвала причину столкновения авто с электричкой в Петербурге
Водитель грузовика, который столкнулся с электричкой на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, ехал на запрещающий сигнал, сообщила... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:48
2024-09-06T16:48
2024-09-06T18:17
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьская железная дорога
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971140041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63724e6d4da0a8d3d3053f30a16fa609.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Водитель грузовика, который столкнулся с электричкой на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, ехал на запрещающий сигнал, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что электричка и грузовик столкнулись в Петербурге в пятницу днем, организована доследственная проверка. По данным Октябрьской железной дороги, среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет, водитель грузовика получил травмы."По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.Как отмечает транспортная прокуратура, организовавшая проверку после ДТП, в результате столкновения произошел сход одной колесной пары вагона.
https://ria.ru/20240905/dtp-1970803495.html
https://ria.ru/20240903/dtp-1970354765.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971140041_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a427ab9332a76582caeed9d5301ba5fe.jpg
Момент столкновения электрички с грузовиком в Петербурге
Видео столкновения электрички с грузовиком в Петербурге опубликовала прокуратура. Водителю большегруза и одному пассажиру после ДТП понадобилась медпомощь.
2024-09-06T16:48
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), октябрьская железная дорога, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Октябрьская железная дорога, Россия
Прокуратура назвала причину столкновения авто с электричкой в Петербурге
Причиной ДТП с авто и электричкой в Петербурге стал выезд на переезд при запрете