https://ria.ru/20240906/elektrichka-1971111459.html

Прокуратура назвала причину столкновения авто с электричкой в Петербурге

Прокуратура назвала причину столкновения авто с электричкой в Петербурге - РИА Новости, 06.09.2024

Прокуратура назвала причину столкновения авто с электричкой в Петербурге

Водитель грузовика, который столкнулся с электричкой на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, ехал на запрещающий сигнал, сообщила... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:48

2024-09-06T16:48

2024-09-06T18:17

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

октябрьская железная дорога

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Водитель грузовика, который столкнулся с электричкой на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, ехал на запрещающий сигнал, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что электричка и грузовик столкнулись в Петербурге в пятницу днем, организована доследственная проверка. По данным Октябрьской железной дороги, среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет, водитель грузовика получил травмы."По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.Как отмечает транспортная прокуратура, организовавшая проверку после ДТП, в результате столкновения произошел сход одной колесной пары вагона.

https://ria.ru/20240905/dtp-1970803495.html

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санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент столкновения электрички с грузовиком в Петербурге Видео столкновения электрички с грузовиком в Петербурге опубликовала прокуратура. Водителю большегруза и одному пассажиру после ДТП понадобилась медпомощь. 2024-09-06T16:48 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), октябрьская железная дорога, россия