https://ria.ru/20240906/ekspert-1971031060.html

Эксперт объяснил, почему Хантер Байден признал вину

Эксперт объяснил, почему Хантер Байден признал вину - РИА Новости, 06.09.2024

Эксперт объяснил, почему Хантер Байден признал вину

Хантер Байден признал свою вину по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях из расчёта на жалость и, впоследствии - помилование,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:00

2024-09-06T13:00

2024-09-06T13:10

в мире

сша

хантер байден

дональд трамп

джордж буш (младший)

российская академия наук

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Хантер Байден признал свою вину по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях из расчёта на жалость и, впоследствии - помилование, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. "Я думаю, что он понимает, куда дует ветер, а дует он в сторону Трампа. Либо будущим президентом может стать Камалла Харрис, которая в итоге может проблемы его решить - помиловать или надавить на судебную систему, либо это может стать противник, которого самого демократы пытаются утопить в этих судебных разбирательствах, поэтому скорее всего он понимает, что будущим президентом будет Трамп, поэтому лучше подстраховаться, лучше давить на жалость", - сказал он, добавив, что впоследствии сын Байдена будет рассчитывать на "помилование". В то же время газета Financial Times отмечала необычность признания Хантера Байдена, поскольку оно было сделано без соглашения с прокурорами, что значит, что он не будет иметь гарантий того, что сможет избежать реального срока. Эксперт отметил, что вне зависимости от того, кто станет президентом США после ноябрьских выборов, Хантеру Байдену "вряд ли что-то будет", поскольку он является сыном представителя системного истеблишмента, который является "кастой неприкасаемых" в Штатах. Блохин заключил, что все подобные скандалы, сейчас и раньше, глобально не влияли на ход предвыборной гонки, и этот раз - не исключение, поскольку Джозеф Байден уже не является кандидатом в президенты США. "Все эти скандалы не влияют на президентские гонки. Джордж Буш младший вообще страдал алкоголизмом. Это как-то повлияло на то, что он стал президентом? - Нет. У Рейгана была болезнь Альцгеймера, у Клинтона скандал с Моникой Левински. В реальности все эти вещи не очень уж сильно, как показывает практика, влияют на выборы", - заключил он. Ранее телеканал NBC News сообщил, что сын президента США Джо Байдена Хантер Байден вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях. Вынесение приговора отпрыску американского лидера назначено на 16 декабря. Данное намерение Хантера Байдена было озвучено в день, когда должен был начаться отбор присяжных по делу. Его обвиняют в неуплате 1,4 миллиона долларов и использовании средств на поддержание роскошного образа жизни вместо уплаты налогов в срок. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20240404/ssha-1937372745.html

https://ria.ru/20240906/pomosch-1971009240.html

https://ria.ru/20240906/bayden-1970940781.html

сша

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в мире, сша, хантер байден, дональд трамп, джордж буш (младший), российская академия наук