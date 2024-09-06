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Платформенная экономика в России быстро развивается, заявили в АЦП - РИА Новости, 06.09.2024
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07:50 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ekonomika-1970961587.html
Платформенная экономика в России быстро развивается, заявили в АЦП
Платформенная экономика в России быстро развивается, заявили в АЦП - РИА Новости, 06.09.2024
Платформенная экономика в России быстро развивается, заявили в АЦП
Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами и страна уже стала одним из лидеров в этом виде деятельности в мире, заявил в интервью на полях... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:50
2024-09-06T07:50
экономика
технологии
россия
владивосток
андрей шаронов
авито
wildberries
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами и страна уже стала одним из лидеров в этом виде деятельности в мире, заявил в интервью на полях ВЭФ РИА Новости председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов. "Платформенная экономика - это не российский феномен, это глобальный феномен, и, к счастью, Россия здесь один из лидеров" - сказал Шаронов. По его словам, платформенная экономика развивается не только в торговле - она охватывает разные сферы: это и пассажирские, и грузовые перевозки, и логистика. "Вопрос, заниматься или не заниматься платформенной экономикой, работать с платформами или не работать - не стоит. Вопрос стоит по-другому: будем ли мы работать со своими платформами или с чужими платформами - лучше работать со своими. Платформенная экономика все равно будет развиваться, важно поддерживать развитие своих платформ, которые тоже могут заниматься международной экспансией", - заключил Шаронов. АЦП была организована крупнейшими представителями направления - "Авито", Wildberries, Ozon, "Сбер", "Яндекс" - для выработки единой повестки развития, в том числе для вынесения инициатив по регулированию и саморегулированию участников рынка. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, технологии, россия, владивосток, андрей шаронов, авито, wildberries, ozon
Экономика, Технологии, Россия, Владивосток, Андрей Шаронов, Авито, Wildberries, Ozon
Платформенная экономика в России быстро развивается, заявили в АЦП

Глава АЦП: Россия стала одним из лидеров платформенной экономики в мире

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАндрей Шаронов
Андрей Шаронов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Шаронов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами и страна уже стала одним из лидеров в этом виде деятельности в мире, заявил в интервью на полях ВЭФ РИА Новости председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов.
"Платформенная экономика - это не российский феномен, это глобальный феномен, и, к счастью, Россия здесь один из лидеров" - сказал Шаронов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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По его словам, платформенная экономика развивается не только в торговле - она охватывает разные сферы: это и пассажирские, и грузовые перевозки, и логистика.
"Вопрос, заниматься или не заниматься платформенной экономикой, работать с платформами или не работать - не стоит. Вопрос стоит по-другому: будем ли мы работать со своими платформами или с чужими платформами - лучше работать со своими. Платформенная экономика все равно будет развиваться, важно поддерживать развитие своих платформ, которые тоже могут заниматься международной экспансией", - заключил Шаронов.
АЦП была организована крупнейшими представителями направления - "Авито", Wildberries, Ozon, "Сбер", "Яндекс" - для выработки единой повестки развития, в том числе для вынесения инициатив по регулированию и саморегулированию участников рынка.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 16
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
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Символика Фонда Росконгресс
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

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ВЭФ-2024. Работа форума
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ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Работа форума
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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
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ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
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ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 16
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 16
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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