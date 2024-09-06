Платформенная экономика в России быстро развивается, заявили в АЦП

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами и страна уже стала одним из лидеров в этом виде деятельности в мире, заявил в интервью на полях ВЭФ РИА Новости председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов. "Платформенная экономика - это не российский феномен, это глобальный феномен, и, к счастью, Россия здесь один из лидеров" - сказал Шаронов. По его словам, платформенная экономика развивается не только в торговле - она охватывает разные сферы: это и пассажирские, и грузовые перевозки, и логистика. "Вопрос, заниматься или не заниматься платформенной экономикой, работать с платформами или не работать - не стоит. Вопрос стоит по-другому: будем ли мы работать со своими платформами или с чужими платформами - лучше работать со своими. Платформенная экономика все равно будет развиваться, важно поддерживать развитие своих платформ, которые тоже могут заниматься международной экспансией", - заключил Шаронов. АЦП была организована крупнейшими представителями направления - "Авито", Wildberries, Ozon, "Сбер", "Яндекс" - для выработки единой повестки развития, в том числе для вынесения инициатив по регулированию и саморегулированию участников рынка. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами и страна уже стала одним из лидеров в этом виде деятельности в мире, заявил в интервью на полях ВЭФ РИА Новости председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов.
"Платформенная экономика - это не российский феномен, это глобальный феномен, и, к счастью, Россия здесь один из лидеров" - сказал Шаронов.
По его словам, платформенная экономика развивается не только в торговле - она охватывает разные сферы: это и пассажирские, и грузовые перевозки, и логистика.
"Вопрос, заниматься или не заниматься платформенной экономикой, работать с платформами или не работать - не стоит. Вопрос стоит по-другому: будем ли мы работать со своими платформами или с чужими платформами - лучше работать со своими. Платформенная экономика все равно будет развиваться, важно поддерживать развитие своих платформ, которые тоже могут заниматься международной экспансией", - заключил Шаронов.
АЦП была организована крупнейшими представителями направления - "Авито", Wildberries, Ozon, "Сбер", "Яндекс" - для выработки единой повестки развития, в том числе для вынесения инициатив по регулированию и саморегулированию участников рынка.
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