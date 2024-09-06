https://ria.ru/20240906/ekonomika-1970961587.html

Платформенная экономика в России быстро развивается, заявили в АЦП

Платформенная экономика в России быстро развивается, заявили в АЦП - РИА Новости, 06.09.2024

Платформенная экономика в России быстро развивается, заявили в АЦП

Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами и страна уже стала одним из лидеров в этом виде деятельности в мире, заявил в интервью на полях... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:50

2024-09-06T07:50

2024-09-06T07:50

экономика

технологии

россия

владивосток

андрей шаронов

авито

wildberries

ozon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588404407_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_e7a70a6f306dc31901b17b3da63ef8c8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами и страна уже стала одним из лидеров в этом виде деятельности в мире, заявил в интервью на полях ВЭФ РИА Новости председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов. "Платформенная экономика - это не российский феномен, это глобальный феномен, и, к счастью, Россия здесь один из лидеров" - сказал Шаронов. По его словам, платформенная экономика развивается не только в торговле - она охватывает разные сферы: это и пассажирские, и грузовые перевозки, и логистика. "Вопрос, заниматься или не заниматься платформенной экономикой, работать с платформами или не работать - не стоит. Вопрос стоит по-другому: будем ли мы работать со своими платформами или с чужими платформами - лучше работать со своими. Платформенная экономика все равно будет развиваться, важно поддерживать развитие своих платформ, которые тоже могут заниматься международной экспансией", - заключил Шаронов. АЦП была организована крупнейшими представителями направления - "Авито", Wildberries, Ozon, "Сбер", "Яндекс" - для выработки единой повестки развития, в том числе для вынесения инициатив по регулированию и саморегулированию участников рынка. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, владивосток, андрей шаронов, авито, wildberries, ozon