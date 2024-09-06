https://ria.ru/20240906/durov-1971128795.html

Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram

Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram - РИА Новости, 06.09.2024

Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram

Лишь 0,001% пользователей Telegram вовлечены в противоправную деятельность, но это создает плохой имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:29

2024-09-06T17:29

2024-09-06T17:31

технологии

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лишь 0,001% пользователей Telegram вовлечены в противоправную деятельность, но это создает плохой имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти миллиарда пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформе, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей", - заявил Дуров в своем Telegram-канале. В 2024 году число ежемесячных активных пользователей Telegram составляет 950 миллионов, в том числе количество платных подписчиков достигло 10 миллионов.

https://ria.ru/20240906/telegram-1970939627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции