Рейтинг@Mail.ru
Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 06.09.2024 (обновлено: 17:31 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/durov-1971128795.html
Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram
Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram - РИА Новости, 06.09.2024
Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram
Лишь 0,001% пользователей Telegram вовлечены в противоправную деятельность, но это создает плохой имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:29
2024-09-06T17:31
технологии
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лишь 0,001% пользователей Telegram вовлечены в противоправную деятельность, но это создает плохой имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти миллиарда пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформе, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей", - заявил Дуров в своем Telegram-канале. В 2024 году число ежемесячных активных пользователей Telegram составляет 950 миллионов, в том числе количество платных подписчиков достигло 10 миллионов.
https://ria.ru/20240906/telegram-1970939627.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f3b65aeb37a521a261fd9bb5b2201a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram

Дуров: 0,001 процента пользователей Telegram вовлечены в незаконную деятельность

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лишь 0,001% пользователей Telegram вовлечены в противоправную деятельность, но это создает плохой имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти миллиарда пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформе, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей", - заявил Дуров в своем Telegram-канале.
В 2024 году число ежемесячных активных пользователей Telegram составляет 950 миллионов, в том числе количество платных подписчиков достигло 10 миллионов.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Дуров заявил, что Telegram ежедневно удаляет миллионы опасных постов
Вчера, 00:43
 
ТехнологииПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала