https://ria.ru/20240906/durov-1971128795.html
Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram
Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram - РИА Новости, 06.09.2024
Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram
Лишь 0,001% пользователей Telegram вовлечены в противоправную деятельность, но это создает плохой имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:29
2024-09-06T17:29
2024-09-06T17:31
технологии
павел дуров
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лишь 0,001% пользователей Telegram вовлечены в противоправную деятельность, но это создает плохой имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти миллиарда пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформе, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей", - заявил Дуров в своем Telegram-канале. В 2024 году число ежемесячных активных пользователей Telegram составляет 950 миллионов, в том числе количество платных подписчиков достигло 10 миллионов.
https://ria.ru/20240906/telegram-1970939627.html
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технологии, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров назвал причину негативного имиджа Telegram
Дуров: 0,001 процента пользователей Telegram вовлечены в незаконную деятельность
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лишь 0,001% пользователей Telegram вовлечены в противоправную деятельность, но это создает плохой имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти миллиарда пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформе, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей", - заявил Дуров в своем Telegram-канале.
В 2024 году число ежемесячных активных пользователей Telegram составляет 950 миллионов, в том числе количество платных подписчиков достигло 10 миллионов.