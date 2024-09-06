https://ria.ru/20240906/durov-1971062353.html
В ЕК высказались о первом заявлении Дурова после задержания во Франции
В ЕК высказались о первом заявлении Дурова после задержания во Франции - РИА Новости, 06.09.2024
В ЕК высказались о первом заявлении Дурова после задержания во Франции
В Европейской комиссии в связи с первым после ареста публичным высказыванием основателя Telegram Павла Дурова напомнили, что дело против него во Франции не... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:40
2024-09-06T14:40
2024-09-06T14:41
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франция
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эрик мамер
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задержание павла дурова во франции
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. В Европейской комиссии в связи с первым после ареста публичным высказыванием основателя Telegram Павла Дурова напомнили, что дело против него во Франции не связано с Законом ЕС о цифровых услугах. "Мы настаиваем на том, чтобы делать различие между процедурами в рамках уголовных дел во Франции и исполнением Закона о цифровых услугах ЕС. Мы не будем делать никаких комментариев", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер на просьбу журналистов прокомментировать слова Дурова. Ранее Дуров в своем первом после ареста во Франции сообщении в личном Telegram-канале назвал "абсолютно неверными" утверждения, что Telegram является "анархическим раем", и заявил, что администрация мессенджера ежедневно удаляет миллионы опасных публикаций и Telegram-каналов. Он отметил, что соблюдение баланса между обеспечением конфиденциальности и безопасности является непростой задачей, и что Telegram готов покинуть страны, в которых он не может найти общий язык с теми, кто регулирует интернет-пространство. Дуров также подчеркнул, что мессенджер придерживается своей миссии по защите пользователей, но при этом всегда остается открытым для диалога с властями. Также основатель Telegram сообщил, что платформа последовательно отказывалась предоставлять ключи шифрования, за что подвергалась блокировке в России и Иране. По его словам, миссия Telegram - "нести добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются". Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что задержание основателя Telegram Павла Дурова было проведено в соответствии с национальным законодательством Франции, поскольку действующий в ЕС Закон о цифровых услугах не может применяться для арестов и уголовного преследования. Там также указывали, что не считают на данный момент Telegram очень крупной платформой в ЕС (45 миллионов и более активных подписчиков) и что контроль за соблюдением платформой европейских законов лежит на государствах-членах Евросоюза, а также на бельгийском регуляторе, которому поручено такое наблюдение на общеевропейском уровне. Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что не имеет отношения к задержанию Павла Дурова во Франции и не сотрудничает по этому вопросу с французскими властями, а также не получал каких-либо данных о нарушениях со стороны мессенджера новых европейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформацией, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
https://ria.ru/20240905/durov-1970924634.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html
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в мире, франция, павел дуров, эрик мамер, евросоюз, задержание павла дурова во франции, еврокомиссия
В мире, Франция, Павел Дуров, Эрик Мамер, Евросоюз, Задержание Павла Дурова во Франции, Еврокомиссия
В ЕК высказались о первом заявлении Дурова после задержания во Франции
ЕК: дело против Дурова во Франции не связано с Законом ЕС о цифровых услугах
БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. В Европейской комиссии в связи с первым после ареста публичным высказыванием основателя Telegram Павла Дурова напомнили, что дело против него во Франции не связано с Законом ЕС о цифровых услугах.
"Мы настаиваем на том, чтобы делать различие между процедурами в рамках уголовных дел во Франции и исполнением Закона о цифровых услугах ЕС. Мы не будем делать никаких комментариев", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер
на просьбу журналистов прокомментировать слова Дурова.
Ранее Дуров в своем первом после ареста во Франции сообщении в личном Telegram-канале назвал "абсолютно неверными" утверждения, что Telegram является "анархическим раем", и заявил, что администрация мессенджера ежедневно удаляет миллионы опасных публикаций и Telegram-каналов. Он отметил, что соблюдение баланса между обеспечением конфиденциальности и безопасности является непростой задачей, и что Telegram готов покинуть страны, в которых он не может найти общий язык с теми, кто регулирует интернет-пространство. Дуров также подчеркнул, что мессенджер придерживается своей миссии по защите пользователей, но при этом всегда остается открытым для диалога с властями. Также основатель Telegram сообщил, что платформа последовательно отказывалась предоставлять ключи шифрования, за что подвергалась блокировке в России и Иране. По его словам, миссия Telegram - "нести добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются".
Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что задержание основателя Telegram Павла Дурова было проведено в соответствии с национальным законодательством Франции, поскольку действующий в ЕС Закон о цифровых услугах не может применяться для арестов и уголовного преследования.
Там также указывали, что не считают на данный момент Telegram очень крупной платформой в ЕС (45 миллионов и более активных подписчиков) и что контроль за соблюдением платформой европейских законов лежит на государствах-членах Евросоюза, а также на бельгийском регуляторе, которому поручено такое наблюдение на общеевропейском уровне.
Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT), которому поручено осуществлять надзорные функции за работой мессенджера Telegram на уровне всего Евросоюза, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что не имеет отношения к задержанию Павла Дурова во Франции и не сотрудничает по этому вопросу с французскими властями, а также не получал каких-либо данных о нарушениях со стороны мессенджера новых европейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС
.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформацией, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.