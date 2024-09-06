https://ria.ru/20240906/durov-1970996547.html
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова - РИА Новости, 06.09.2024
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова
Мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений, следует из... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:58
2024-09-06T10:58
2024-09-06T12:01
франция
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
в мире
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений, следует из информации на сайте мессенджера. Согласно сохраненной копии страницы с часто задаваемыми вопросами, в пункте о незаконном контенте в мессенджере ранее говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа "не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними". "Во всех приложениях Telegram есть кнопки "Пожаловаться", с помощью которых вы можете отметить незаконный контент для наших модераторов", - указано на обновленной странице. Также в этом разделе указан адрес электронной почты, на который можно отправить модераторам жалобу.Упоминание о том, что чаты в Telegram являются приватными для их участников и администрация не обрабатывает связанные с ними запросы, осталось только в пункте об авторских правах. Но при нарушении авторских прав, связанных с наборами стикеров, каналами и ботами, владельцы прав или уполномоченные лица по-прежнему могут отправить запрос на указанную электронную почту, так как эти материалы находятся в публичном доступе, отмечается на сайте.Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240906/durov-1970983758.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире, технологии
Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире, Технологии
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений, следует из информации на сайте
мессенджера.
Согласно сохраненной копии страницы с часто задаваемыми вопросами, в пункте о незаконном контенте в мессенджере ранее говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа "не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними".
"Во всех приложениях Telegram есть кнопки "Пожаловаться", с помощью которых вы можете отметить незаконный контент для наших модераторов", - указано на обновленной странице. Также в этом разделе указан адрес электронной почты, на который можно отправить модераторам жалобу.
Упоминание о том, что чаты в Telegram являются приватными для их участников и администрация не обрабатывает связанные с ними запросы, осталось только в пункте об авторских правах. Но при нарушении авторских прав, связанных с наборами стикеров, каналами и ботами, владельцы прав или уполномоченные лица по-прежнему могут отправить запрос на указанную электронную почту, так как эти материалы находятся в публичном доступе, отмечается на сайте.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.