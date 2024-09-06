https://ria.ru/20240906/durov-1970996547.html

Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова

Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова - РИА Новости, 06.09.2024

Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова

Мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений, следует из... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:58

2024-09-06T10:58

2024-09-06T12:01

франция

париж

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

в мире

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений, следует из информации на сайте мессенджера. Согласно сохраненной копии страницы с часто задаваемыми вопросами, в пункте о незаконном контенте в мессенджере ранее говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа "не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними". "Во всех приложениях Telegram есть кнопки "Пожаловаться", с помощью которых вы можете отметить незаконный контент для наших модераторов", - указано на обновленной странице. Также в этом разделе указан адрес электронной почты, на который можно отправить модераторам жалобу.Упоминание о том, что чаты в Telegram являются приватными для их участников и администрация не обрабатывает связанные с ними запросы, осталось только в пункте об авторских правах. Но при нарушении авторских прав, связанных с наборами стикеров, каналами и ботами, владельцы прав или уполномоченные лица по-прежнему могут отправить запрос на указанную электронную почту, так как эти материалы находятся в публичном доступе, отмечается на сайте.Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240906/durov-1970983758.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире, технологии