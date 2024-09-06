https://ria.ru/20240906/durov-1970983758.html
СМИ: Франция применила против Дурова старый и неиспользовавшийся закон
СМИ: Франция применила против Дурова старый и неиспользовавшийся закон - РИА Новости, 06.09.2024
СМИ: Франция применила против Дурова старый и неиспользовавшийся закон
Франция использовала против основателя Telegram Павла Дурова старый закон, который ранее не применялся в республике, пишет Politico. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:05
2024-09-06T10:05
2024-09-06T10:32
в мире
франция
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Франция использовала против основателя Telegram Павла Дурова старый закон, который ранее не применялся в республике, пишет Politico."В основе обвинений, касающихся криптографии, лежит закон, обязывающий любую компанию, предлагающую криптологические инструменты, уведомлять об этом французское агентство кибербезопасности ANSSI и иметь в своем распоряжении "описание технических характеристик криптологического инструмента", а также исходный код программного обеспечения", — объясняет издание.Отмечается, что закон вступил в силу 20 лет назад, но ни разу не применялся для предъявления обвинений технологическим платформам. Таким образом, сервисам обмена зашифрованными сообщениями придется доказывать, что они не нарушают французское законодательство. Это иллюстрирует, как некоторые западные правительства пытаются установить контроль над коммуникацией людей в интернете, заключает Politico.Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Арест бизнесмена вызвал широкую критику общественности многих стран.Вечером 28 августа основателя мессенджера отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Дуров не может покидать территорию Франции, его обязали отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240905/durov-1970935495.html
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в мире, франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
СМИ: Франция применила против Дурова старый и неиспользовавшийся закон
Politico: Франция применила против Дурова не используемый 20 лет закон
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Франция использовала против основателя Telegram Павла Дурова старый закон, который ранее не применялся в республике, пишет Politico.
"В основе обвинений, касающихся криптографии, лежит закон, обязывающий любую компанию, предлагающую криптологические инструменты, уведомлять об этом французское агентство кибербезопасности ANSSI и иметь в своем распоряжении "описание технических характеристик криптологического инструмента", а также исходный код программного обеспечения", — объясняет издание.
Отмечается, что закон вступил в силу 20 лет назад, но ни разу не применялся для предъявления обвинений технологическим платформам. Таким образом, сервисам обмена зашифрованными сообщениями придется доказывать, что они не нарушают французское законодательство. Это иллюстрирует, как некоторые западные правительства пытаются установить контроль над коммуникацией людей в интернете, заключает Politico.
Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Арест бизнесмена вызвал широкую критику общественности многих стран.
Вечером 28 августа основателя мессенджера отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Дуров не может покидать территорию Франции, его обязали отмечаться в полиции два раза в неделю.