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Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
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09:44 06.09.2024 (обновлено: 10:23 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/durov-1970981892.html
Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, пишут СМИ
Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, пишут СМИ
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, сообщает газета Politico со ссылкой на французского чиновника. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:44
2024-09-06T10:23
россия
павел дуров
оаэ
франция
в мире
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, сообщает газета Politico со ссылкой на французского чиновника."Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ", - приводит газета слова французского чиновника.Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html
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россия, павел дуров, оаэ, франция, в мире, задержание павла дурова во франции
Россия, Павел Дуров, ОАЭ, Франция, В мире, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, пишут СМИ

Politico: Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ, сообщает газета Politico со ссылкой на французского чиновника.
"Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ", - приводит газета слова французского чиновника.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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