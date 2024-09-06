https://ria.ru/20240906/durov-1970968581.html

Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова

Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова - РИА Новости, 06.09.2024

Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова

Самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг Павла Дурова — что во Франции не смогли объяснить, что произошло, отметила официальный представитель МИД... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:27

2024-09-06T08:27

2024-09-06T11:47

франция

россия

владивосток

павел дуров

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

задержание павла дурова во франции

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг Павла Дурова — что во Франции не смогли объяснить, что произошло, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Самое в этом, на мой взгляд, отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они (власти Франции. — Прим. ред.) объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу... Почему? Потому что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов: у них нет обратной связи со своим населением, они привыкли, использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения", — сказала она журналистам "на полях" Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240906/durov-1970940109.html

франция

россия

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франция, россия, владивосток, павел дуров, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, задержание павла дурова во франции