https://ria.ru/20240906/durov-1970968581.html
Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова
Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова - РИА Новости, 06.09.2024
Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова
Самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг Павла Дурова — что во Франции не смогли объяснить, что произошло, отметила официальный представитель МИД... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:27
2024-09-06T08:27
2024-09-06T11:47
франция
россия
владивосток
павел дуров
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
задержание павла дурова во франции
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг Павла Дурова — что во Франции не смогли объяснить, что произошло, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Самое в этом, на мой взгляд, отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они (власти Франции. — Прим. ред.) объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу... Почему? Потому что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов: у них нет обратной связи со своим населением, они привыкли, использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения", — сказала она журналистам "на полях" Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240906/durov-1970940109.html
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франция, россия, владивосток, павел дуров, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, задержание павла дурова во франции
Франция, Россия, Владивосток, Павел Дуров, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, Задержание Павла Дурова во Франции
Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова
Захарова: во Франции не смогли объяснить, что произошло с Дуровым