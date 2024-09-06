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Пассажиры электрички в Петербурге не пострадали в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 06.09.2024
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16:45 06.09.2024 (обновлено: 18:17 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/dtp-1971110337.html
Пассажиры электрички в Петербурге не пострадали в ДТП с грузовиком
Пассажиры электрички в Петербурге не пострадали в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 06.09.2024
Пассажиры электрички в Петербурге не пострадали в ДТП с грузовиком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Пострадавших среди пассажиров электрички, которая столкнулась с грузовиком в Петербурге, нет, сообщила Октябрьская железная... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:45
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происшествия
санкт-петербург
октябрьская железная дорога (ожд)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Пострадавших среди пассажиров электрички, которая столкнулась с грузовиком в Петербурге, нет, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД) в Telegram-канале.Сообщается, что в пятницу в 15.03 на перегоне Броневая – Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пригородным поездом № 6342 Гатчина-Балтийская - Балтийский вокзал."Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. Водитель автомобиля травмирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место ДТП направлены два восстановительных поезда.
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Момент столкновения электрички с грузовиком в Петербурге
Видео столкновения электрички с грузовиком в Петербурге опубликовала прокуратура. Водителю большегруза и одному пассажиру после ДТП понадобилась медпомощь.
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происшествия, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд), россия, дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога (ОЖД), Россия, ДТП
Пассажиры электрички в Петербурге не пострадали в ДТП с грузовиком

При столкновении электрички с грузовиком в Петербурге пассажиры не пострадали

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Пострадавших среди пассажиров электрички, которая столкнулась с грузовиком в Петербурге, нет, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД) в Telegram-канале.
Сообщается, что в пятницу в 15.03 на перегоне Броневая – Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пригородным поездом № 6342 Гатчина-Балтийская - Балтийский вокзал.
"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. Водитель автомобиля травмирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место ДТП направлены два восстановительных поезда.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургОктябрьская железная дорога (ОЖД)РоссияДТП
 
 
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