На юге Херсонской области начали строить многоквартирные дома

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Многоквартирные дома начали возводить в рамках проекта строительства нового города на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме. Ранее Сальдо заявлял, что первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. Сотрудники Единого научно-исследовательского института пространственного планирования РФ уже представили мастер-план и наработки по генеральному плану. Центром нового города станет правительственный квартал. "На Арабатской стрелке уже начали работать первые административные здания, которые стали строить полтора года назад. Разрабатывается и началось строительство многоквартирного жилья, а также отведены площадки для строительства индивидуальных жилых строений", - сказал Сальдо. По его словам, выдавать участки на льготных условиях планируют, в частности, и участникам СВО, для этого подготовят соответствующие правовые акты. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Многоквартирные дома начали возводить в рамках проекта строительства нового города на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме.
Ранее Сальдо заявлял, что первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. Сотрудники Единого научно-исследовательского института пространственного планирования РФ уже представили мастер-план и наработки по генеральному плану. Центром нового города станет правительственный квартал.
"На Арабатской стрелке уже начали работать первые административные здания, которые стали строить полтора года назад. Разрабатывается и началось строительство многоквартирного жилья, а также отведены площадки для строительства индивидуальных жилых строений", - сказал Сальдо.
По его словам, выдавать участки на льготных условиях планируют, в частности, и участникам СВО, для этого подготовят соответствующие правовые акты.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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