Рейтинг@Mail.ru
На юге Херсонской области начали строить многоквартирные дома - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/doma-1970955013.html
На юге Херсонской области начали строить многоквартирные дома
На юге Херсонской области начали строить многоквартирные дома - РИА Новости, 06.09.2024
На юге Херсонской области начали строить многоквартирные дома
Многоквартирные дома начали возводить в рамках проекта строительства нового города на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T06:07
2024-09-06T06:07
россия
херсонская область
владимир сальдо
дальневосточный федеральный университет
общество
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155143/48/1551434810_0:67:961:607_1920x0_80_0_0_34f1764fc9ff8ab0b966a4be1cbe0608.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Многоквартирные дома начали возводить в рамках проекта строительства нового города на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме. Ранее Сальдо заявлял, что первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. Сотрудники Единого научно-исследовательского института пространственного планирования РФ уже представили мастер-план и наработки по генеральному плану. Центром нового города станет правительственный квартал. "На Арабатской стрелке уже начали работать первые административные здания, которые стали строить полтора года назад. Разрабатывается и началось строительство многоквартирного жилья, а также отведены площадки для строительства индивидуальных жилых строений", - сказал Сальдо. По его словам, выдавать участки на льготных условиях планируют, в частности, и участникам СВО, для этого подготовят соответствующие правовые акты. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155143/48/1551434810_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_ef8f9feebb3d21e0a6a6f0129c09d9db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , владимир сальдо, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Дальневосточный федеральный университет, Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На юге Херсонской области начали строить многоквартирные дома

Сальдо: на Арабатской стрелке начали строить многоквартирные дома

© Фото : из личного архива Константина ОльховогоАрабатская стрелка
Арабатская стрелка - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : из личного архива Константина Ольхового
Арабатская стрелка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Многоквартирные дома начали возводить в рамках проекта строительства нового города на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме.
Ранее Сальдо заявлял, что первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. Сотрудники Единого научно-исследовательского института пространственного планирования РФ уже представили мастер-план и наработки по генеральному плану. Центром нового города станет правительственный квартал.
"На Арабатской стрелке уже начали работать первые административные здания, которые стали строить полтора года назад. Разрабатывается и началось строительство многоквартирного жилья, а также отведены площадки для строительства индивидуальных жилых строений", - сказал Сальдо.
По его словам, выдавать участки на льготных условиях планируют, в частности, и участникам СВО, для этого подготовят соответствующие правовые акты.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
Символика Фонда Росконгресс
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 16
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 16
© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 16
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 16
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 16
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 16
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 16
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
РоссияХерсонская областьВладимир СальдоДальневосточный федеральный университетОбществоВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала