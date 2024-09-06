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Глава Камчатки прокомментировал дело директора "Соколиного центра"

Глава Камчатки прокомментировал дело директора "Соколиного центра" - РИА Новости, 06.09.2024

Глава Камчатки прокомментировал дело директора "Соколиного центра"

Шумиха вокруг рассматриваемого в суде уголовного дела директора "Соколиного центра" "Камчатка" может иметь негативные последствия, но вменяемые ему нарушения... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T03:35

2024-09-06T03:35

2024-09-06T03:35

камчатский край

россия

петропавловск-камчатский

владимир солодов

дальневосточный федеральный университет

камчатка

происшествия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Шумиха вокруг рассматриваемого в суде уголовного дела директора "Соколиного центра" "Камчатка" может иметь негативные последствия, но вменяемые ему нарушения связаны не с браконьерством, а с правилами изъятия кречетов для научных исследований, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Камчатского края Владимир Солодов. В июле Петропавловск-Камчатский городской суд сообщил, что начал рассмотрение дела о незаконной добыче краснокнижных кречетов, одним из обвиняемых в котором является генеральный директор "Соколиного центра" "Камчатка". По данным суда, с июля 2023 года подсудимые осуществили отлов, хранение и перевозку 13 особей кречетов, ущерб превысил 33 миллиона рублей. "Любая новая деятельность вызывает и сложности. Наверное, все слышали про проверки и про выявления нарушений, которые у нас были. Хочу подчеркнуть, что речь не идет о фактах браконьерства, речь идет о нарушениях правил изъятия согласованного количества видов особей для того, чтобы были проведены с ними научные исследования. То есть само разрешение на изъятие было получено, но в рамках работы орнитологами, специалистами были допущены нарушения с точки зрения сроков, правил и других особенностей", - сказал Солодов. Он отметил, что об обвинении в браконьерстве речь не идет. "Уверен, что суд здесь свою точку поставит, и мы продолжим благое дело, которое задумывалось, с неукоснительным соблюдением всех требований законодательных правил", - сказал губернатор. На вопрос, не повлияет ли история с нарушениями на отношения с иностранными партнерами по центру, Солодов добавил, что "она не добавляет позитива, потому что не всем просто разобраться". "Шумиха, конечно, имеет негативные последствия, но здесь важно, на мой взгляд, проводить открытую линию и констатировать, если какие-то нарушения есть, меры, которые предприняты по предотвращению, и одновременно разъяснять, что сами нарушения не касались браконьерства или операции с птицами, а касались нарушения самих правил работы, изъятия для научных целей, которое в рамках научных программ центра проводилось", - уточнил собеседник. Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" - Фонд "РК-Инвестиции". Общая площадь центра 300 гектаров. В Центре впервые в России организовано воспроизводство кречета - наиболее ценного и редкого вида отряда соколообразных. Данный вид внесен в Красную книгу России в связи со стремительно сокращающейся популяцией, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240414/ubiystvo-1939924967.html

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камчатский край, россия, петропавловск-камчатский, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, камчатка, происшествия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)