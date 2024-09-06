https://ria.ru/20240906/dagestan-1971042261.html

При обвале скалы в Дагестане погибла женщина

При обвале скалы в Дагестане погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2024

При обвале скалы в Дагестане погибла женщина

Обвал скалы в Дагестане повредил автомобиль, находившаяся внутри женщина скончалась, сообщила пресс-служба Дагестанавтодора в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:48

2024-09-06T13:48

2024-09-06T13:48

происшествия

унцукульский район

ботлихский район

республика дагестан

россия

дтп

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МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Обвал скалы в Дагестане повредил автомобиль, находившаяся внутри женщина скончалась, сообщила пресс-служба Дагестанавтодора в Telegram-канале. Обвал скальной породы верхового откоса произошел в четверг около 21.00 (мск) на 37-м километре автомобильной дороги "Буйнакск – Гимры – Чирката" в Унцукульском районе. "В результате обвала поврежден автомобиль Lada Largus, направляющийся в Ботлихский район. Пострадали два человека – водитель и пассажирка. От полученных травм по пути в больницу пассажирка скончалась", – говорится в сообщении. Обвал расчищен, препятствий для движения транспорта нет, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240811/dtp-1965498499.html

унцукульский район

ботлихский район

россия

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происшествия, унцукульский район, ботлихский район, республика дагестан, россия, дтп