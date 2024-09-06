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При обвале скалы в Дагестане погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2024
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13:48 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/dagestan-1971042261.html
При обвале скалы в Дагестане погибла женщина
При обвале скалы в Дагестане погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2024
При обвале скалы в Дагестане погибла женщина
Обвал скалы в Дагестане повредил автомобиль, находившаяся внутри женщина скончалась, сообщила пресс-служба Дагестанавтодора в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:48
2024-09-06T13:48
происшествия
унцукульский район
ботлихский район
республика дагестан
россия
дтп
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МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Обвал скалы в Дагестане повредил автомобиль, находившаяся внутри женщина скончалась, сообщила пресс-служба Дагестанавтодора в Telegram-канале. Обвал скальной породы верхового откоса произошел в четверг около 21.00 (мск) на 37-м километре автомобильной дороги "Буйнакск – Гимры – Чирката" в Унцукульском районе. "В результате обвала поврежден автомобиль Lada Largus, направляющийся в Ботлихский район. Пострадали два человека – водитель и пассажирка. От полученных травм по пути в больницу пассажирка скончалась", – говорится в сообщении. Обвал расчищен, препятствий для движения транспорта нет, добавили в ведомстве.
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унцукульский район
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происшествия, унцукульский район, ботлихский район, республика дагестан, россия, дтп
Происшествия, Унцукульский район, Ботлихский район, Республика Дагестан, Россия, ДТП
При обвале скалы в Дагестане погибла женщина

При обвале скалы в Дагестане погибла женщина, находившаяся внутри автомобиля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Обвал скалы в Дагестане повредил автомобиль, находившаяся внутри женщина скончалась, сообщила пресс-служба Дагестанавтодора в Telegram-канале.
Обвал скальной породы верхового откоса произошел в четверг около 21.00 (мск) на 37-м километре автомобильной дороги "Буйнакск – Гимры – Чирката" в Унцукульском районе.
"В результате обвала поврежден автомобиль Lada Largus, направляющийся в Ботлихский район. Пострадали два человека – водитель и пассажирка. От полученных травм по пути в больницу пассажирка скончалась", – говорится в сообщении.
Обвал расчищен, препятствий для движения транспорта нет, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияУнцукульский районБотлихский районРеспублика ДагестанРоссияДТП
 
 
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