https://ria.ru/20240906/chs-1971033068.html

В Томской области ввели режим ЧС из-за угрозы гибели урожая

В Томской области ввели режим ЧС из-за угрозы гибели урожая - РИА Новости, 06.09.2024

В Томской области ввели режим ЧС из-за угрозы гибели урожая

Режим ЧС ввели в Томской области из-за угрозы гибели посевов и урожая, сообщил губернатор региона Владимир Мазур в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:06

2024-09-06T13:06

2024-09-06T13:45

томская область

владимир мазур

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

происшествия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Томской области из-за угрозы гибели посевов и урожая, сообщил губернатор региона Владимир Мазур в Telegram-канале."С сегодняшнего дня вводим в Томской области режим ЧС из-за угрозы гибели посевов и урожая. Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы. В Томском, Асиновском, Бакчарском, Зырянском и Первомайском районах урожай под особой угрозой. Под Томском уже погибли посевы почти на 3 тысячах гектаров", - написал Мазур.Он уточнил, что некоторые территории ранее объявили локальные режимы ЧС - это позволит застрахованным хозяйствам получить компенсации за понесенный ущерб. Кроме того, режим ЧС регионального характера позволит запросить поддержку у Минсельхоза.Губернатор также поручил непрерывно контролировать состояние посевов по всей области, обобщить информацию о гибели сельхозкультур с полной оценкой материального ущерба, а главам муниципалитетов – создать и лично возглавить оперштабы по ликвидации последствий ЧС, уточнить масштабы ущерба хозяйствам, сделать все возможное для завершения уборочной кампании."При установлении хорошей погоды уборочная должна идти круглосуточно. Один на один с трудностями аграрии остаться не должны", - подчеркнул Мазур.

https://ria.ru/20240724/vinograd-1961676587.html

https://ria.ru/20240624/nauka-1954341232.html

томская область

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томская область, владимир мазур, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), происшествия