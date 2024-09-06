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Лихачев сравнил эффект от потенциального удара по Курской АЭС с Чернобылем
Лихачев сравнил эффект от потенциального удара по Курской АЭС с Чернобылем - РИА Новости, 06.09.2024
Лихачев сравнил эффект от потенциального удара по Курской АЭС с Чернобылем
Катастрофа на Чернобыльской АЭС "покажется разминкой", если ВСУ ударят по работающему энергоблоку Курской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:21
2024-09-06T17:21
2024-09-06T17:21
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Катастрофа на Чернобыльской АЭС "покажется разминкой", если ВСУ ударят по работающему энергоблоку Курской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Чернобыль покажется разминкой в сравнении с тем, что будет, если будет произведен военный атакующий удар по работающему "тысячнику" РБМК (РБМК-1000, реактор большой мощности канальный установленной электрической мощностью 1000 МВт - ред.), - сказал Лихачев журналистам по итогам его переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу в Калининграде. Ранее Лихачев указывал на то, что реакторы РБМК на Курской АЭС не имеют защитной оболочки (ее не было и на энергоблоках Чернобыльской АЭС).
https://ria.ru/20240906/rosatom-1971074392.html
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в мире, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, чернобыльская аэс, курская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Чернобыльская АЭС, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
Лихачев сравнил эффект от потенциального удара по Курской АЭС с Чернобылем
Лихачев: Чернобыль покажется разминкой, если ВСУ ударят по Курской АЭС