Рейтинг@Mail.ru
Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 06.09.2024 (обновлено: 15:25 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/aes-1971076643.html
Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС
Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2024
Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС
Россия делает все для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях усиливающихся украинских провокаций, об этом глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:14
2024-09-06T15:25
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
калининград
алексей лихачев
запорожская аэс
рафаэль гросси
космос - риа наука
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8ef59d8d094dbc498b3ee40192bd858.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Россия делает все для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях усиливающихся украинских провокаций, об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на переговорах в Калининграде."В части Запорожской АЭС Алексей Лихачев подтвердил, что российская сторона делает все необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации станции в условиях усиливающихся украинских провокаций", - говорится в сообщении "Росатома".
https://ria.ru/20240906/grossi-1971078502.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d41bbbf61511d2f7463b8e7aa8a30f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, калининград, алексей лихачев, запорожская аэс, рафаэль гросси, космос - риа наука, магатэ
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Калининград, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Космос - РИА Наука, МАГАТЭ
Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС

Лихачев на встрече с Гросси: Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Россия делает все для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях усиливающихся украинских провокаций, об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на переговорах в Калининграде.
"В части Запорожской АЭС Алексей Лихачев подтвердил, что российская сторона делает все необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации станции в условиях усиливающихся украинских провокаций", - говорится в сообщении "Росатома".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым
Вчера, 15:21
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияКалининградАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиКосмос - РИА НаукаМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала