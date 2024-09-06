https://ria.ru/20240906/aes-1971076643.html

Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС

Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2024

Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС

Россия делает все для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях усиливающихся украинских провокаций, об этом глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:14

2024-09-06T15:14

2024-09-06T15:25

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

калининград

алексей лихачев

запорожская аэс

рафаэль гросси

космос - риа наука

магатэ

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Россия делает все для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях усиливающихся украинских провокаций, об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на переговорах в Калининграде."В части Запорожской АЭС Алексей Лихачев подтвердил, что российская сторона делает все необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации станции в условиях усиливающихся украинских провокаций", - говорится в сообщении "Росатома".

https://ria.ru/20240906/grossi-1971078502.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, калининград, алексей лихачев, запорожская аэс, рафаэль гросси, космос - риа наука, магатэ