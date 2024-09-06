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Гросси прокомментировал результаты переговоров с Лихачевым
Гросси прокомментировал результаты переговоров с Лихачевым - РИА Новости, 06.09.2024
Гросси прокомментировал результаты переговоров с Лихачевым
Прошедший раунд консультаций в Калининграде между МАГАТЭ и госкорпорацией "Росатом" является очень важным, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:09
2024-09-06T15:09
2024-09-06T15:16
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алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Прошедший раунд консультаций в Калининграде между МАГАТЭ и госкорпорацией "Росатом" является очень важным, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я хотел бы поблагодарить (главу "Росатома" - ред.) Алексея Лихачева и всю делегации России за проведение межведомственных консультаций. Это представляется очень важным раундом консультаций", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лихачевым.Консультации длились более двух часов. Встреча проходила в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa в центре города в закрытом от прессы режиме.
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в мире, калининград, россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
В мире, Калининград, Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Гросси прокомментировал результаты переговоров с Лихачевым
Гросси заявил о важности прошедшего раунда консультаций с Лихачевым