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Гросси прокомментировал результаты переговоров с Лихачевым

Гросси прокомментировал результаты переговоров с Лихачевым - РИА Новости, 06.09.2024

Гросси прокомментировал результаты переговоров с Лихачевым

Прошедший раунд консультаций в Калининграде между МАГАТЭ и госкорпорацией "Росатом" является очень важным, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:09

2024-09-06T15:09

2024-09-06T15:16

в мире

калининград

россия

алексей лихачев

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Прошедший раунд консультаций в Калининграде между МАГАТЭ и госкорпорацией "Росатом" является очень важным, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я хотел бы поблагодарить (главу "Росатома" - ред.) Алексея Лихачева и всю делегации России за проведение межведомственных консультаций. Это представляется очень важным раундом консультаций", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лихачевым.Консультации длились более двух часов. Встреча проходила в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa в центре города в закрытом от прессы режиме.

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в мире, калининград, россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ