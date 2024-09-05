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Госдума примет закон о международных ТОРах в осеннюю сессию - РИА Новости, 05.09.2024
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09:49 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/zakon-1970734052.html
Госдума примет закон о международных ТОРах в осеннюю сессию
Госдума примет закон о международных ТОРах в осеннюю сессию - РИА Новости, 05.09.2024
Госдума примет закон о международных ТОРах в осеннюю сессию
Госдума примет закон о международных территориях опережающего развития (ТОРах) в осеннюю сессию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию Дальнего... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:49
2024-09-05T09:49
экономика
амурская область
дальний восток
арктика
николай харитонов
владимир путин
госдума рф
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Госдума примет закон о международных территориях опережающего развития (ТОРах) в осеннюю сессию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме и правительству РФ подготовить необходимые законопроекты для создания первых международных ТОР в Приморском крае. "У нас в планах на осеннюю сессию ускорить работу по созданию законодательных основ для международных территорий опережающего развития в Российской Федерации. Это одна из инициатив прошлого Восточного экономического форума... И, конечно, мы выполним поручение президента и примем закон о международных ТОРах в осеннюю сессию", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что появление международных ТОР позволит привлечь инвесторов и технологии из дружественных стран и создать благоприятные условия для реализации технологичных проектов с иностранными партнерами. "Этот законопроект особенно важен для Амурской области, где имеется значительный потенциал для такого сотрудничества", - добавил Харитонов. По словам парламентария, сейчас в комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным министерством проводится работа над поправками к законопроекту в рамках его подготовки ко второму чтению, чтобы режим международных ТОР стал "по-настоящему выгодным и привлекательным для наших партнеров".
https://ria.ru/20240905/dalniy_vostok-1970638004.html
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экономика, амурская область, дальний восток, арктика, николай харитонов, владимир путин, госдума рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Амурская область, Дальний Восток, Арктика, Николай Харитонов, Владимир Путин, Госдума РФ, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Госдума примет закон о международных ТОРах в осеннюю сессию

Депутат Харитонов: Госдума примет закон о международных ТОРах в осеннюю сессию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Госдума примет закон о международных территориях опережающего развития (ТОРах) в осеннюю сессию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме и правительству РФ подготовить необходимые законопроекты для создания первых международных ТОР в Приморском крае.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Дальний Восток уперся в потолок
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"У нас в планах на осеннюю сессию ускорить работу по созданию законодательных основ для международных территорий опережающего развития в Российской Федерации. Это одна из инициатив прошлого Восточного экономического форума... И, конечно, мы выполним поручение президента и примем закон о международных ТОРах в осеннюю сессию", - сказал он РИА Новости.
Он отметил, что появление международных ТОР позволит привлечь инвесторов и технологии из дружественных стран и создать благоприятные условия для реализации технологичных проектов с иностранными партнерами.
«
"Этот законопроект особенно важен для Амурской области, где имеется значительный потенциал для такого сотрудничества", - добавил Харитонов.
По словам парламентария, сейчас в комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным министерством проводится работа над поправками к законопроекту в рамках его подготовки ко второму чтению, чтобы режим международных ТОР стал "по-настоящему выгодным и привлекательным для наших партнеров".
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ЭкономикаАмурская областьДальний ВостокАрктикаНиколай ХаритоновВладимир ПутинГосдума РФВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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