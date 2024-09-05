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Выезд ребенка за границу: какие документы нужны, как оформить запрет

Выезд ребенка за границу 2024 разрешения родителей, правила и порядок

Выезд ребенка за границу: какие документы нужны, как оформить запрет

Выезд ребенка за границу: какие документы необходимы несовершеннолетнему, если он выезжает из России с одним из родителей, нужно ли разрешение от отца для... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:10

2024-09-05T13:10

2024-09-05T13:10

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Выезд ребенка за границу: какие документы необходимы несовершеннолетнему, если он выезжает из России с одним из родителей, нужно ли разрешение от отца для поездки за рубеж с матерью, сколько стоит загранпаспорт для детей в 2024 году - в материале РИА Новости.Выезд ребенка за границуРебенок, как и любой взрослый гражданин РФ, вправе путешествовать по миру и посещать разные уголки планеты. Но прежде чем планировать маршрут поездки и покупать билеты, стоит изучить правила выезда за границу с детьми, ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо собрать перед поездкой с ребенком в зарубежные страны.С кем несовершеннолетний может выехатьНесовершеннолетний гражданин России может выезжать за рубеж с обоими родителями или одним из них, с усыновителем, опекуном, попечителем, сопровождающим лицом (бабушка, тетя, учитель и т.д.) или самостоятельно.Оформление документовПеречень документов различается в зависимости от того, с кем несовершеннолетний гражданин едет за границу.Выезд с родителямиПри выезде из России вместе с родителями несовершеннолетнему необходимо иметь с собой заграничный паспорт или паспорт гражданина РФ (если ребенок достиг 14 лет и планируется поездка в страны СНГ).Кроме документов, удостоверяющих личность, на границе могут потребовать бумаги, подтверждающие родство или статус опекунов:Выезд с одним из родителейПакет документов такой же, как и при выезде с обоими родителями: нужен загранпаспорт или паспорт гражданина РФ, и подтверждение родства или статуса опекунов.Для того, чтобы попасть в некоторые страны, ребенку до 14 лет не обязательно иметь собственный загранпаспорт. Несовершеннолетнего ребенка один из родителей может вписать в свой документ. Правда, это возможно только в том случае, если речь идет о паспорте старого образца.Согласие второго родителя на выезд сына или дочери за пределы России, как правило, не требуется. Главное, чтобы мать или отец несовершеннолетнего не запретили официально своему ребенку подобные передвижения. Это прописано в статье 20 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".Однако для въезда в некоторые страны может понадобиться согласие второго родителя. “Предоставление согласия второго родителя (либо документа, подтверждающего невозможность его предоставления) может быть предусмотрено законодательством страны въезда. Согласие может также потребоваться на этапе оформления визы”, - говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.Выезд с одним из родителей, если другой противРебенок может выехать из РФ совместно, с матерью, если отец не написал заявление о несогласии на такой выезд, и наоборот. При подаче такого документа можно указать срок его действия и одно или несколько государств, выезд в которые запрещается. Такое “вето” не будет распространяться на ситуацию, когда ребенка сопровождает родитель, подавший заявление. Если таких просьб, оформленных должным образом, несколько, учитываются все они."Согласно ст. 21 закона № 114-ФЗ при наличии спора в связи с несогласием законного представителя на выезд ребенка из РФ вопрос о такой возможности разрешается в судебном порядке", - комментирует Валентин Лупу, юрист Европейской Юридической Службы.Выяснить, нет ли по ребёнку действующего запрета на выезд, можно в отделении УФМС по месту жительства либо через письменный запрос в ведомство.Выезд с опекуном, усыновителем, попечителемПравила и документы для выезда несовершеннолетнего гражданина из России с опекуном, усыновителем или попечителем такие же, как при поездке за границу с родителями.Выезд с сопровождающими лицамиВ случаях когда ребенок едет за границу в сопровождении других взрослых (например, бабушки, учителя, тети и т.д.), необходимо оформить нотариально заверенное согласие одного из законных представителей на выезд ребенка из России. Для въезда в некоторые страны может потребоваться согласие от обоих родителей. Уточнить это можно в консульстве той страны, в которую планируется поездка. В таком документе определено с кем, куда и на сколько едет ребенок. Оформляют согласие на конкретную поездку или определённый период и заверяют нотариально.Согласие на выезд должно включать в себя данные:Документы для выезда из России:Также на границе могут потребовать следующие документы:Выезд самостоятельноСогласно российским законам, чтобы несовершеннолетнему самостоятельно посетить зарубежные страны, достаточно согласия от одного из законных представителей. Но это не распространяется на случаи, когда один из родителей (опекунов или усыновителей) запретил выезд из России для своего ребенка.Ребенок, не достигший 18-летнего возраста и планирующий поездку за границу без сопровождения взрослых, должен иметь при себе следующие документы:Требуется ли для въезда в конкретную страну согласие второго родителя, лучше уточнить в консульстве.Кроме того, на границе могут запросить документ, который подтверждает родство с родителями или статус опекунов, свидетельство о рождении и/или свидетельство об опеке.Согласно правилам Минтранса:Согласие на выездДля оформления согласия на выезд ребенка за границу необходимо обратиться за услугой к нотариусу.Нотариальное заверениеНотариальное согласие на выезд ребенка из страны достаточно оформить один раз и оно будет действительно до достижения ребенком 18-летия (при условии посещения тех стран, которые указаны в документе). Однако родители могут указать и иной период действия данной бумаги.Единой формы для составления согласия не существует. Оно может быть оформлено как на нотариальном бланке, так и на обычном листе. На документ нужно поставить печать нотариуса и подписи родителей.“Для нотариального удостоверения согласия потребуются: паспорт родителя, дающего согласие, оригинал свидетельства о рождении ребенка, письменное согласие на выезд ребенка, информация о путешествии (даты начала и окончания поездки, названия стран) и данные лица, которое будет сопровождать ребенка за рубежом”, - уточняет Оксана Васильева.В документе должны быть указаны данные матери и отца, ребенка и нотариуса. Также в согласии указывается место и дата его составления. В один документ можно вписать всех своих несовершеннолетних детей.Кроме того, при составлении согласия необходимо выполнить два обязательных условия:“Удостоверенное у нотариуса согласие может потребоваться перевести на язык страны назначения, - отмечает Оксана Васильева. - Для этого нужно обратиться в организацию, специализирующуюся на переводах документов. Подобные услуги, как правило, платные. Перевод потребуется нотариально удостоверить и уплатить государственную пошлину (нотариальный тариф) (ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате)”.Стоимость“Размер госпошлины (нотариального тарифа) за удостоверение согласия составляет 100 руб. (пп. 26 п. 1 ст. 333.24 НК РФ), - говорит Оксана Васильева. - В зависимости от субъекта могут быть предусмотрены региональные тарифы”.Срок действияСрок, в течение которого ребенок может выезжать в разрешенные ему страны, законодательно не определен. Он может быть ограничен определенной датой (например, до 1 сентября 2024 года), периодом (например, на четыре года) или событием (до совершеннолетия).“Однако следует учитывать, что выдача согласия сроком на продолжительный период времени (например, "на год" или "до наступления совершеннолетия") без привязки к конкретной поездке в дальнейшем может стать причиной нарушения прав ребенка и невозможности обеспечить его интересы, что может привести к конфликтным ситуациям”, - отмечает Оксана Васильева.Заграничный паспорт для ребенкаЧтобы получить заграничный паспорт для несовершеннолетнего ребенка, необходимо обратиться лично в ГУВМ МВД (Главное управление по вопросам миграции МВД) по месту регистрации или проживания, в МФЦ или оформить через портал “Госуслуги”.Дети имеют право получить заграничный паспорт старого и нового образца. При оформлении документа совсем маленьким детям эксперты рекомендуют отдавать предпочтение паспортам старого образца, срок действия которых равен пяти годам.Как оформитьС момента рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия паспорт оформляется и выдается на основании письменного заявления одного из родителей, опекунов, усыновителей или попечителей (Федеральный закон от 15.08.96 № 114-ФЗ)Заграничный паспорт нового образца, содержащий электронный носитель информации, выдается сроком на 10 лет, загранпаспорт старого образца – на пять.Сколько стоитРазмер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового и старого образца несовершеннолетним:Запрет на выезд ребенка из РоссииПомимо документов, разрешающих выезд из страны, существуют также документы, запрещающие это действие. Например, чтобы ребенок не смог покинуть страну, один из родителей или законных представителей имеет право оформить свое несогласие. Заявление о запрете на выезд ребенка за границу необходимо подавать лично в подразделение МВД России.Запрет может распространяться на одну или несколько стран и иметь свой “срок годности”. При этом понадобятся документы, удостоверяющие как личность заявителя, так и личность несовершеннолетнегоОспорить его можно через суд, инициатором должен быть родитель, который собирается поехать за границу вместе с ребенком. Чтобы выезд из страны был возможен для ребенка, необходимо предоставить копию судебного решения или согласие от второго родителя (законного представителя), заверенное у нотариуса.Разрешение со стороны второго родителя может потребоваться для въезда в ряд зарубежных стран, но не всегда есть возможность получить такой документ. Например, в случаях, когда родители не живут вместе и не знают о местонахождении друг друга. Тогда вопрос выезда ребенка из страны также решается в судебном порядке.Разрешение от второго родителя не потребуется, если документально подтверждено его отсутствие. Примерами таких случаев является лишение родительских прав, подтверждение статуса матери-одиночки или факт смерти.Последние изменения законодательстваПоследние существенные законодательные изменения произошли в июле 2021 года. В том числе, появилась возможность отозвать запрет на выезд ребенка во внесудебном порядке по заявлению родителя, который и ограничил выезд ранее поданным заявлением. Тем не менее, в случае спора отменить запрет по-прежнему можно только через суд.Федеральным законом от 01.07.2021 № 268-ФЗ, вступившим в силу 12.07.2021, внесены изменения в Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", которые касаются порядка выезда несовершеннолетнего в сопровождении одного из родителей, пояснил Валентин Лупу, юрист Европейской Юридической Службы.Изменения в 2024 годуКак отмечает Оксана Васильева, изменений по отношению к 2023 году пока не ожидается, список документов остался тот же, что и был. Если ребенок будет путешествовать с обоими родителями, то никаких специальных разрешений не требуется, а для подтверждения родства необходимо свидетельство о рождении. Если ребенок путешествует с одним из родителей, то перечень документов определяется следующим образом:Если ребенок выезжает в сопровождении других людей, то обязательно оформляется нотариально заверенное согласие одного из родителей. При этом, если есть запрет на выезд, то даже нотариальное согласие не сможет помочь ребенку выехать из страны.

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россия, общество, дети, семья, проблемы - туризм, актуальное - туризм