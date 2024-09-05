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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 05.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, сообщила "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:45

2024-09-05T18:45

2024-09-05T23:53

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, сообщила "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрыве в Дарницком районе Киева", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области сигнал воздушной тревоги не звучит. Тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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