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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 05.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, сообщила "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:45
2024-09-05T18:45
2024-09-05T23:53
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, сообщила "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрыве в Дарницком районе Киева", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области сигнал воздушной тревоги не звучит. Тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
"Страна.ua": в Дарницком районе Киева прогремел взрыв