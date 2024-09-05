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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 05.09.2024 (обновлено: 23:53 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vzryv-1970902051.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 05.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, сообщила "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:45
2024-09-05T23:53
специальная военная операция на украине
украина
киев
киевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, сообщила "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрыве в Дарницком районе Киева", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области сигнал воздушной тревоги не звучит. Тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, киев, киевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

"Страна.ua": в Дарницком районе Киева прогремел взрыв

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, сообщила "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрыве в Дарницком районе Киева", — говорится в посте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области сигнал воздушной тревоги не звучит. Тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевКиевская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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