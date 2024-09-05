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При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.09.2024
При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель
Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:58
2024-09-05T15:58
2024-09-05T15:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Новая Таволжанка в результате вражеского обстрела ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Госпитализация не требуется, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно", - написал Гладков. Он добавил, что в селе в результате прилётов снарядов пострадали административное здание социального объекта, 15 частных домовладений, два многоквартирных дома. Есть повреждения на линии электропередачи — жители села временно остаются без света. В районе посёлка Ракитное в результате прилёта боеприпаса посечён кузов легкового автомобиля. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель
Гладков: при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка пострадал мужчина