https://ria.ru/20240905/vsu-1970855593.html

При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.09.2024

При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель

Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:58

2024-09-05T15:58

2024-09-05T15:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Новая Таволжанка в результате вражеского обстрела ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Госпитализация не требуется, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно", - написал Гладков. Он добавил, что в селе в результате прилётов снарядов пострадали административное здание социального объекта, 15 частных домовладений, два многоквартирных дома. Есть повреждения на линии электропередачи — жители села временно остаются без света. В районе посёлка Ракитное в результате прилёта боеприпаса посечён кузов легкового автомобиля. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240905/belgorod-1970683440.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия