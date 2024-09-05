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При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vsu-1970855593.html
При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.09.2024
При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель
Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:58
2024-09-05T15:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Новая Таволжанка в результате вражеского обстрела ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Госпитализация не требуется, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно", - написал Гладков. Он добавил, что в селе в результате прилётов снарядов пострадали административное здание социального объекта, 15 частных домовладений, два многоквартирных дома. Есть повреждения на линии электропередачи — жители села временно остаются без света. В районе посёлка Ракитное в результате прилёта боеприпаса посечён кузов легкового автомобиля. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При украинском обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель

Гладков: при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадал в результате украинского обстрела, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Новая Таволжанка в результате вражеского обстрела ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Госпитализация не требуется, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе в результате прилётов снарядов пострадали административное здание социального объекта, 15 частных домовладений, два многоквартирных дома. Есть повреждения на линии электропередачи — жители села временно остаются без света. В районе посёлка Ракитное в результате прилёта боеприпаса посечён кузов легкового автомобиля.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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