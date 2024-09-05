Рейтинг@Mail.ru
В Вероне открылась встреча глав парламентов G7 - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vstrecha-1970933629.html
В Вероне открылась встреча глав парламентов G7
В Вероне открылась встреча глав парламентов G7 - РИА Новости, 05.09.2024
В Вероне открылась встреча глав парламентов G7
Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг открыл работу встречи глав нижних палат парламентов стран "Большой Семерки", которая пройдет до субботы в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T23:28
2024-09-05T23:28
в мире
италия
украина
верона
серджо маттарелла
джорджа мелони
руслан стефанчук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_1dff35cd0d6ccbe4fe8ec8fceccb8ac9.jpg
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг открыл работу встречи глав нижних палат парламентов стран "Большой Семерки", которая пройдет до субботы в итальянской Вероне. "Это событие обогащает международный календарь парламентской дипломатии возможностью для диалога между демократиями, который на данном историческом этапе приобретает решающее значение для будущего наших обществ. Демократия, свобода и мир - это ценности, которые находят свое начало и защиту в парламентских институтах", - сказал Маттарелла на церемонии открытия, после чего перешел к критике действий России на Украине. Заявления президента приводит его канцелярия на сайте. Президент подчеркнул, что сотрудничество необходимо потому, что ни одна страна не может решить проблемы миграции, безопасности, искусственного интеллекта и экономики в одиночку". "Демократия – это повседневное усилие, и никто не осознает это лучше, чем те, кто работает в парламентах", - сказал Маттарелла. Основные мероприятия встречи пройдут в пятницу. Перед началом рабочих сессий состоятся выступления премьера Италии Джорджи Мелони, спикера Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтаны и председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Темами обсуждения рабочих сессий заявлены доступ к стратегическим ресурсами, искусственный интеллект, кибербезопасность и проблемы Африки и Средиземноморья.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970863945.html
италия
украина
верона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f4c7ddb072191c6dad976c5cb3efd335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, украина, верона, серджо маттарелла, джорджа мелони, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Италия, Украина, Верона, Серджо Маттарелла, Джорджа Мелони, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
В Вероне открылась встреча глав парламентов G7

Президент Италии Маттарелла открыл встречу глав нижних палат парламентов G7

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг открыл работу встречи глав нижних палат парламентов стран "Большой Семерки", которая пройдет до субботы в итальянской Вероне.
"Это событие обогащает международный календарь парламентской дипломатии возможностью для диалога между демократиями, который на данном историческом этапе приобретает решающее значение для будущего наших обществ. Демократия, свобода и мир - это ценности, которые находят свое начало и защиту в парламентских институтах", - сказал Маттарелла на церемонии открытия, после чего перешел к критике действий России на Украине. Заявления президента приводит его канцелярия на сайте.
Президент подчеркнул, что сотрудничество необходимо потому, что ни одна страна не может решить проблемы миграции, безопасности, искусственного интеллекта и экономики в одиночку". "Демократия – это повседневное усилие, и никто не осознает это лучше, чем те, кто работает в парламентах", - сказал Маттарелла.
Основные мероприятия встречи пройдут в пятницу. Перед началом рабочих сессий состоятся выступления премьера Италии Джорджи Мелони, спикера Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтаны и председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Темами обсуждения рабочих сессий заявлены доступ к стратегическим ресурсами, искусственный интеллект, кибербезопасность и проблемы Африки и Средиземноморья.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Еврокомиссия не завершила подготовку предложения по кредиту Украине
Вчера, 16:27
 
В миреИталияУкраинаВеронаСерджо МаттареллаДжорджа МелониРуслан СтефанчукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала