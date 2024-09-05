https://ria.ru/20240905/vstrecha-1970933629.html

В Вероне открылась встреча глав парламентов G7

В Вероне открылась встреча глав парламентов G7 - РИА Новости, 05.09.2024

В Вероне открылась встреча глав парламентов G7

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг открыл работу встречи глав нижних палат парламентов стран "Большой Семерки", которая пройдет до субботы в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T23:28

2024-09-05T23:28

2024-09-05T23:28

в мире

италия

украина

верона

серджо маттарелла

джорджа мелони

руслан стефанчук

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_1dff35cd0d6ccbe4fe8ec8fceccb8ac9.jpg

РИМ, 5 сен – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг открыл работу встречи глав нижних палат парламентов стран "Большой Семерки", которая пройдет до субботы в итальянской Вероне. "Это событие обогащает международный календарь парламентской дипломатии возможностью для диалога между демократиями, который на данном историческом этапе приобретает решающее значение для будущего наших обществ. Демократия, свобода и мир - это ценности, которые находят свое начало и защиту в парламентских институтах", - сказал Маттарелла на церемонии открытия, после чего перешел к критике действий России на Украине. Заявления президента приводит его канцелярия на сайте. Президент подчеркнул, что сотрудничество необходимо потому, что ни одна страна не может решить проблемы миграции, безопасности, искусственного интеллекта и экономики в одиночку". "Демократия – это повседневное усилие, и никто не осознает это лучше, чем те, кто работает в парламентах", - сказал Маттарелла. Основные мероприятия встречи пройдут в пятницу. Перед началом рабочих сессий состоятся выступления премьера Италии Джорджи Мелони, спикера Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтаны и председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Темами обсуждения рабочих сессий заявлены доступ к стратегическим ресурсами, искусственный интеллект, кибербезопасность и проблемы Африки и Средиземноморья.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970863945.html

италия

украина

верона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, украина, верона, серджо маттарелла, джорджа мелони, руслан стефанчук, верховная рада украины