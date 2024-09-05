В Вероне открылась встреча глав парламентов G7
Президент Италии Маттарелла открыл встречу глав нижних палат парламентов G7
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг открыл работу встречи глав нижних палат парламентов стран "Большой Семерки", которая пройдет до субботы в итальянской Вероне.
"Это событие обогащает международный календарь парламентской дипломатии возможностью для диалога между демократиями, который на данном историческом этапе приобретает решающее значение для будущего наших обществ. Демократия, свобода и мир - это ценности, которые находят свое начало и защиту в парламентских институтах", - сказал Маттарелла на церемонии открытия, после чего перешел к критике действий России на Украине. Заявления президента приводит его канцелярия на сайте.
Президент подчеркнул, что сотрудничество необходимо потому, что ни одна страна не может решить проблемы миграции, безопасности, искусственного интеллекта и экономики в одиночку". "Демократия – это повседневное усилие, и никто не осознает это лучше, чем те, кто работает в парламентах", - сказал Маттарелла.
Основные мероприятия встречи пройдут в пятницу. Перед началом рабочих сессий состоятся выступления премьера Италии Джорджи Мелони, спикера Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтаны и председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Темами обсуждения рабочих сессий заявлены доступ к стратегическим ресурсами, искусственный интеллект, кибербезопасность и проблемы Африки и Средиземноморья.