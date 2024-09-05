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Минтранс назвал сроки постройки первого участка ВСМ Москва-Петербург - РИА Новости, 05.09.2024
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07:52 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vsm-1970696301.html
Минтранс назвал сроки постройки первого участка ВСМ Москва-Петербург
Минтранс назвал сроки постройки первого участка ВСМ Москва-Петербург - РИА Новости, 05.09.2024
Минтранс назвал сроки постройки первого участка ВСМ Москва-Петербург
Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург – от Москвы до Твери - планируется построить в 2026-2027 годах,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:52
2024-09-05T07:52
экономика
москва
санкт-петербург
тверь
валентин иванов
виталий савельев
ржд
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург – от Москвы до Твери - планируется построить в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал в интервью телеканалу "Россия 24", что приступить к строительству ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируется в сентябре 2024 года и упомянул о первом участке этой трассы Москва - Тверь длинной 100 километров. Здесь будут проводиться испытания поездов для ВСМ. "Участок Москва - Тверь будет реализован первым… У нас привязано к срокам производства и испытаниям подвижного состава. Но этот участок на год-полтора-два раньше, чем вся ВСМ. То есть он у нас в 2026-2027 годах должен завершиться", - сообщил Иванов в кулуарах ВЭФ. Первый замминистра напомнил, что уже идет активное строительство выходов ВСМ из Москвы. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. РЖД строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, составляет 2 триллиона 166 миллиардов рублей. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, москва, санкт-петербург, тверь, валентин иванов, виталий савельев, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Валентин Иванов, Виталий Савельев, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минтранс назвал сроки постройки первого участка ВСМ Москва-Петербург

Минтранс: первый участок ВСМ Москва - Петербург построят в 2026-2027 годах

© Компания "Скоростные магистрали" | Перейти в медиабанкКонцепт высокоскоростного поезда
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Компания "Скоростные магистрали"
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Концепт высокоскоростного поезда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург – от Москвы до Твери - планируется построить в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал в интервью телеканалу "Россия 24", что приступить к строительству ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируется в сентябре 2024 года и упомянул о первом участке этой трассы Москва - Тверь длинной 100 километров. Здесь будут проводиться испытания поездов для ВСМ.
Терминал ВСМ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В РЖД оценили, сколько человек потребуется для строительства ВСМ
3 сентября, 03:49
"Участок Москва - Тверь будет реализован первым… У нас привязано к срокам производства и испытаниям подвижного состава. Но этот участок на год-полтора-два раньше, чем вся ВСМ. То есть он у нас в 2026-2027 годах должен завершиться", - сообщил Иванов в кулуарах ВЭФ.
Первый замминистра напомнил, что уже идет активное строительство выходов ВСМ из Москвы.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
РЖД строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, составляет 2 триллиона 166 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургТверьВалентин ИвановВиталий СавельевРЖДДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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