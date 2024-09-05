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Колумбийский и Гарвардский университеты назвали худшими по свободе слова
Колумбийский и Гарвардский университеты назвали худшими по свободе слова - РИА Новости, 05.09.2024
Колумбийский и Гарвардский университеты назвали худшими по свободе слова
Колумбийский и Гарвардский университеты, в которых весной разгорелись студенческие протесты против израильской операции в секторе Газа, были признаны худшими... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:00
2024-09-05T19:00
2024-09-05T19:00
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Колумбийский и Гарвардский университеты, в которых весной разгорелись студенческие протесты против израильской операции в секторе Газа, были признаны худшими учебными заведениями по параметру свободы слова в этом году, следует из опроса, проведенного Фондом прав личности и самовыражения (FIRE) совместно с исследовательской компанией College Pulse. Кампусы престижных американских вузов весной стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. "Гарвардский университет в этом году - наихудшее учебное заведение по свободе слова второй год подряд. Вместе с ним в тройке худших Колумбийский университет и Нью-йоркский университет", - следует из результатов опроса. По данным опроса, во всех трех университетах подавление свободы слова находится на самом "ужасном" уровне. По результатам опроса, верхнюю строчку рейтинга заняли Университет штата Виргиния, Мичиганский технологический университет и Университет штата Флорида. Опрос был проведен в период с 25 января по 17 июня среди 58 807 студентов из 257 колледжей и университетов США, учащихся в очной форме на программах бакалавриата. Погрешность для студентов бакалавриата США составляет примерно 0,4 процентного пункта.
https://ria.ru/20240504/wsj-1943810520.html
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в мире, сша, израиль, виргиния, гарвардский университет, колумбийский университет, нью-йоркский университет
В мире, США, Израиль, Виргиния, Гарвардский университет, Колумбийский университет, Нью-Йоркский университет
Колумбийский и Гарвардский университеты назвали худшими по свободе слова
Колумбийский и Гарвардский университеты стали худшими по параметру свободы слова
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Колумбийский и Гарвардский университеты, в которых весной разгорелись студенческие протесты против израильской операции в секторе Газа, были признаны худшими учебными заведениями по параметру свободы слова в этом году, следует из опроса, проведенного Фондом прав личности и самовыражения (FIRE) совместно с исследовательской компанией College Pulse.
Кампусы престижных американских вузов весной стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
"Гарвардский университет в этом году - наихудшее учебное заведение по свободе слова второй год подряд. Вместе с ним в тройке худших Колумбийский университет и Нью-йоркский университет", - следует из результатов опроса.
По данным опроса, во всех трех университетах подавление свободы слова находится на самом "ужасном" уровне.
По результатам опроса, верхнюю строчку рейтинга заняли Университет штата Виргиния, Мичиганский технологический университет и Университет штата Флорида.
Опрос был проведен в период с 25 января по 17 июня среди 58 807 студентов из 257 колледжей и университетов США, учащихся в очной форме на программах бакалавриата. Погрешность для студентов бакалавриата США составляет примерно 0,4 процентного пункта.