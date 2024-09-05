https://ria.ru/20240905/ukraine-1970825419.html

Рада поддержала назначение Сибиги на пост главы МИД

Рада поддержала назначение Сибиги на пост главы МИД - РИА Новости, 05.09.2024

Рада поддержала назначение Сибиги на пост главы МИД

Украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы, сообщил депутат... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:10

2024-09-05T14:10

2024-09-05T14:15

украина

россия

в мире

андрей сибига

владимир зеленский

верховная рада украины

дмитрий кулеба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793264565_0:77:2475:1470_1920x0_80_0_0_9ac94a627431218006f063f77a793005.png

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сибиги."Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины. За - 258", — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.Сибига занимал кресло первого замминистра иностранных дел, до этого был замглавы офиса Зеленского.Третьего сентября Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент уже поддержал их увольнение.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240905/kuleba-1970823701.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, андрей сибига, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий кулеба