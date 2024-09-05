https://ria.ru/20240905/ukraine-1970825419.html
Рада поддержала назначение Сибиги на пост главы МИД
Рада поддержала назначение Сибиги на пост главы МИД - РИА Новости, 05.09.2024
Рада поддержала назначение Сибиги на пост главы МИД
Украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы, сообщил депутат... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:10
2024-09-05T14:10
2024-09-05T14:15
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владимир зеленский
верховная рада украины
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД. В этот же день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сибиги."Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины. За - 258", — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.Сибига занимал кресло первого замминистра иностранных дел, до этого был замглавы офиса Зеленского.Третьего сентября Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент уже поддержал их увольнение.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240905/kuleba-1970823701.html
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украина, россия, в мире, андрей сибига, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий кулеба
Украина, Россия, В мире, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Дмитрий Кулеба
Рада поддержала назначение Сибиги на пост главы МИД
Рада поддержала назначение Сибиги на пост главы МИД вместо Кулебы