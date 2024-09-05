https://ria.ru/20240905/ukraina-1970862020.html

В Киеве не знают, как победить в конфликте с Россией, пишут СМИ

В Киеве не знают, как победить в конфликте с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2024

В Киеве не знают, как победить в конфликте с Россией, пишут СМИ

В Киеве не знают, как добиться победы в конфликте с Россией, пишет американский аналитик Рафаэль Коэн в статье для журнала Foreign Policy. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:15

2024-09-05T16:15

2024-09-05T16:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир путин

юрий ушаков

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Киеве не знают, как добиться победы в конфликте с Россией, пишет американский аналитик Рафаэль Коэн в статье для журнала Foreign Policy. "В то время как практически все из десятков украинцев разных званий как внутри правительства, так и вне его, с которыми я проводил интервью, признавали необходимость победы... лишь немногие смогли внятно сформулировать, каким образом Украина смогла бы победить", - пишет Коэн, который является директором программы "Стратегия и доктрина" в отделении аналитического центра RAND Corporation* (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ). Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".*Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970826689.html

https://ria.ru/20240905/ssha-1970846814.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины