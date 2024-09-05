https://ria.ru/20240905/ukraina-1970837435.html

"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - РИА Новости, 05.09.2024

"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

Владимир Зеленский провел крупные кадровые перестановки в правительстве, чтобы попытаться удержать контроль над Украиной, предположил британский эксперт... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:50

2024-09-05T14:50

2024-09-05T16:55

специальная военная операция на украине

украина

киев

донбасс

владимир зеленский

руслан стефанчук

денис малюська

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский провел крупные кадровые перестановки в правительстве, чтобы попытаться удержать контроль над Украиной, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Перестановка министров — это способ Зеленского показать самому себе, что у него все еще есть власть, что он все еще может что-то сделать, даже если это немного похоже на перестановку стульев на Титанике после столкновения с айсбергом", — отметил он.Эксперт назвал странным поступок главы киевского режима во время военного кризиса. Он обратил внимание, что это происходит в то время, когда близок коллапс на юге Донбасса, усугубляется кризис в энергетической системе и экономике, а также растут опасения по поводу политических изменений в США."В разгар этого грандиозного кризиса Зеленский решил провести крупнейшие в истории перестановки в своем правительстве, которые некоторые называют чисткой", — резюмировал Меркурис.На этой неделе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно о таком же решении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

https://ria.ru/20240904/obstanovka-1970318593.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

украина

киев

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украина, киев, донбасс, владимир зеленский, руслан стефанчук, денис малюська, верховная рада украины