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В США раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 05.09.2024 (обновлено: 15:06 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970826689.html
В США раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО
В США раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2024
В США раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО
Если или когда Покровск (Красноармейск - Прим.ред) падет, это будет означать, что Россия контролирует почти весь южный Донбасс и может нанести удар либо на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:14
2024-09-05T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные могут прорвать весь южный фронт ВСУ в ДНР, пишет Responsible Statecraft. "Если или когда Покровск (Красноармейск - Прим.ред) падет, это будет означать, что Россия контролирует почти весь южный Донбасс и может нанести удар либо на север, по оставшимся украинским позициям в северной части Донецкой области, либо на восток, с целью прорыва всего украинского южного фронта", — говорится в публикации. Теперь нет никаких перспектив, что даже с западными военными поставками Украина сможет нанести сокрушительное поражение России и вернуть свои утраченные территории силой, указывается в статье. Вместе с тем, существует опасность украинского военного краха, что может привести к давлению на Западе с целью прямого вмешательства, пишет издание. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240905/alaudinov-1970700244.html
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россия
красноармейск
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в мире, вооруженные силы украины, россия, красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
В США раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО

RS: ВС России могут прорвать весь южный фронт ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные могут прорвать весь южный фронт ВСУ в ДНР, пишет Responsible Statecraft.

"Если или когда Покровск (Красноармейск - Прим.ред) падет, это будет означать, что Россия контролирует почти весь южный Донбасс и может нанести удар либо на север, по оставшимся украинским позициям в северной части Донецкой области, либо на восток, с целью прорыва всего украинского южного фронта", — говорится в публикации.
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Теперь нет никаких перспектив, что даже с западными военными поставками Украина сможет нанести сокрушительное поражение России и вернуть свои утраченные территории силой, указывается в статье. Вместе с тем, существует опасность украинского военного краха, что может привести к давлению на Западе с целью прямого вмешательства, пишет издание.

Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияКрасноармейскДонецкая Народная Республика
 
 
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