В США раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО

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RS: ВС России могут прорвать весь южный фронт ВСУ в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ работают по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные могут прорвать весь южный фронт ВСУ в ДНР, пишет Responsible Statecraft.
"Если или когда Покровск (Красноармейск - Прим.ред) падет, это будет означать, что Россия контролирует почти весь южный Донбасс и может нанести удар либо на север, по оставшимся украинским позициям в северной части Донецкой области, либо на восток, с целью прорыва всего украинского южного фронта", — говорится в публикации.
"Если или когда Покровск (Красноармейск - Прим.ред) падет, это будет означать, что Россия контролирует почти весь южный Донбасс и может нанести удар либо на север, по оставшимся украинским позициям в северной части Донецкой области, либо на восток, с целью прорыва всего украинского южного фронта", — говорится в публикации.
Теперь нет никаких перспектив, что даже с западными военными поставками Украина сможет нанести сокрушительное поражение России и вернуть свои утраченные территории силой, указывается в статье. Вместе с тем, существует опасность украинского военного краха, что может привести к давлению на Западе с целью прямого вмешательства, пишет издание.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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