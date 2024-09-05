https://ria.ru/20240905/ukraina-1970826689.html

В США раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО

В США раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2024

В США раскрыли, что скоро может случиться в зоне СВО

Если или когда Покровск (Красноармейск - Прим.ред) падет, это будет означать, что Россия контролирует почти весь южный Донбасс и может нанести удар либо на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:14

2024-09-05T14:14

2024-09-05T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

россия

красноармейск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные могут прорвать весь южный фронт ВСУ в ДНР, пишет Responsible Statecraft. "Если или когда Покровск (Красноармейск - Прим.ред) падет, это будет означать, что Россия контролирует почти весь южный Донбасс и может нанести удар либо на север, по оставшимся украинским позициям в северной части Донецкой области, либо на восток, с целью прорыва всего украинского южного фронта", — говорится в публикации. Теперь нет никаких перспектив, что даже с западными военными поставками Украина сможет нанести сокрушительное поражение России и вернуть свои утраченные территории силой, указывается в статье. Вместе с тем, существует опасность украинского военного краха, что может привести к давлению на Западе с целью прямого вмешательства, пишет издание. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240905/alaudinov-1970700244.html

https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970804678.html

россия

красноармейск

донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, россия, красноармейск, донецкая народная республика