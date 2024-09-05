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Киев продолжает воевать до последнего украинца, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 05.09.2024 (обновлено: 10:50 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970756190.html
Киев продолжает воевать до последнего украинца, заявил Путин
Киев продолжает воевать до последнего украинца, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Киев продолжает воевать до последнего украинца, заявил Путин
Украина продолжает воевать до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:44
2024-09-05T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
борис джонсон
россия
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Украина продолжает воевать до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин."Приехал Джонсон (Борис Джонсон, экс-премьер Британии - ред.) и сказал: не надо, воюйте до последнего украинца. Вот они до сих пор и воюют", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.Путин отметил, что руководство Киева не думает о своем народе. Украина, по мнению президента РФ, продолжит понижать призывной возраст, набирая детей.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, украина, борис джонсон, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Борис Джонсон, Россия, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Киев продолжает воевать до последнего украинца, заявил Путин

Путин: Киев продолжает воевать до последнего украинца

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Украина продолжает воевать до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин.
"Приехал Джонсон (Борис Джонсон, экс-премьер Британии - ред.) и сказал: не надо, воюйте до последнего украинца. Вот они до сих пор и воюют", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
Путин отметил, что руководство Киева не думает о своем народе. Украина, по мнению президента РФ, продолжит понижать призывной возраст, набирая детей.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБорис ДжонсонРоссияВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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