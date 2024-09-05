https://ria.ru/20240905/ukraina-1970663469.html

На Украине заявили о централизации власти со стороны Зеленского

На Украине заявили о централизации власти со стороны Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024

На Украине заявили о централизации власти со стороны Зеленского

Депутат оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила газете Politico, что кадровые перестановки во власти страны... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T01:45

2024-09-05T01:45

2024-09-05T01:45

в мире

украина

владимир зеленский

иванна климпуш-цинцадзе

дмитрий кулеба

верховная рада украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила газете Politico, что кадровые перестановки во власти страны говорят о ее централизации со стороны Владимира Зеленского и его офиса. "Все действия нынешних властей говорят о систематической централизации власти... (Зеленским) и его офисом. Этот поток отставок правительственных чиновников говорит о серьезном кризисе управления в стране", - заявила Климпуш-Цинцадзе. Газета со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника пишет, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вероятно, подал в отставку из-за конфликта с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. "Все знали, что у них был конфликт. Я однажды даже был свидетелем одного из эпизодов", - сказал изданию источник. Накануне Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

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в мире, украина, владимир зеленский, иванна климпуш-цинцадзе, дмитрий кулеба, верховная рада украины, европейская солидарность