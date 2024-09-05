Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о централизации власти со стороны Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970663469.html
На Украине заявили о централизации власти со стороны Зеленского
На Украине заявили о централизации власти со стороны Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024
На Украине заявили о централизации власти со стороны Зеленского
Депутат оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила газете Politico, что кадровые перестановки во власти страны... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:45
2024-09-05T01:45
в мире
украина
владимир зеленский
иванна климпуш-цинцадзе
дмитрий кулеба
верховная рада украины
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила газете Politico, что кадровые перестановки во власти страны говорят о ее централизации со стороны Владимира Зеленского и его офиса. "Все действия нынешних властей говорят о систематической централизации власти... (Зеленским) и его офисом. Этот поток отставок правительственных чиновников говорит о серьезном кризисе управления в стране", - заявила Климпуш-Цинцадзе. Газета со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника пишет, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вероятно, подал в отставку из-за конфликта с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. "Все знали, что у них был конфликт. Я однажды даже был свидетелем одного из эпизодов", - сказал изданию источник. Накануне Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970659177.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, иванна климпуш-цинцадзе, дмитрий кулеба, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
На Украине заявили о централизации власти со стороны Зеленского

Депутат Климпуш-Цинцадзе: кадровые перестановки говорят о централизации власти

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила газете Politico, что кадровые перестановки во власти страны говорят о ее централизации со стороны Владимира Зеленского и его офиса.
"Все действия нынешних властей говорят о систематической централизации власти... (Зеленским) и его офисом. Этот поток отставок правительственных чиновников говорит о серьезном кризисе управления в стране", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление после отставок в правительстве
Вчера, 08:41
Газета со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника пишет, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вероятно, подал в отставку из-за конфликта с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
"Все знали, что у них был конфликт. Я однажды даже был свидетелем одного из эпизодов", - сказал изданию источник.
Накануне Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Кулебу могли заменить еще в апреле, пишут СМИ
00:44
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийИванна Климпуш-ЦинцадзеДмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала