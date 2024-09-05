На Украине заявили о централизации власти со стороны Зеленского
Депутат Климпуш-Цинцадзе: кадровые перестановки говорят о централизации власти
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила газете Politico, что кадровые перестановки во власти страны говорят о ее централизации со стороны Владимира Зеленского и его офиса.
"Все действия нынешних властей говорят о систематической централизации власти... (Зеленским) и его офисом. Этот поток отставок правительственных чиновников говорит о серьезном кризисе управления в стране", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
Газета со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника пишет, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вероятно, подал в отставку из-за конфликта с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
"Все знали, что у них был конфликт. Я однажды даже был свидетелем одного из эпизодов", - сказал изданию источник.
Накануне Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.