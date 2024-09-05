Как пересадить комнатные цветы: правила, сроки и рекомендации
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пересадка цветов— необходимый этап ухода за комнатными растениями. Как правильно пересадить их в домашних условиях, благоприятные сроки по лунному календарю - 2024, рекомендации цветоводов — в материале РИА Новости.
Пересадка цветов
Регулярная пересадка требуется всем комнатным растениям. Грунтовая смесь, в которой находится цветок, со временем истощается, слеживается и приходит в негодность. В ней накапливаются излишние микроэлементы и соли, что негативно влияет на развитие корневой системы и растения в целом.
"Проводить пересадку нужно не реже одного раза в год, — рекомендует Егор Бурага, основатель и руководитель интернет-магазина AdeniumBOOM. — В зависимости от конкретного растения и его возраста это можно делать и чаще. Например, фиалки пересаживают раз в три-четыре месяца". Молодые растения в период активного роста нуждаются в этой процедуре чаще, так как в старом горшке им становится тесно.
Полив рассады цветочных растений
Помимо запланированной пересадки растений возникают и срочные поводы:
- корни начали загнивать (но это сложно распознать сразу);
- желтеют и опадают листья;
- горшок треснул или разбился;
- почва закисла или появились вредители.
"Внеплановая пересадка срочно требуется, если растение поражено грибковыми или бактериальными болезнями или насекомыми. Если не провести соответствующие процедуры, оно может погибнуть", — предупреждает эксперт.
Когда пересаживать
Пересадку лучше производить весной, начиная с марта, когда растение просыпается после зимы и входит в активную фазу роста. Егор Бурага отмечает, что осенью и зимой от пересадки обычно больше вреда, чем пользы.
Благоприятные дни
"Пересаживать растения можно в период с конца марта до конца сентября. Каких-то особенно благоприятных дней здесь нет. Трогать цветы каждый год не нужно. Если нет видимых проблем, обычно их пересаживают, когда видно, что растению не хватает места в маленьком горшке", — комментирует Татьяна Чаброва, эксперт сети гипермаркетов товаров для дома и дачи ОБИ.
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Лунный календарь
Ежегодно составляется Лунный календарь для цветоводов и садоводов, где отмечены благоприятные дни для тех или иных работ.
Согласно Лунному календарю для комнатных цветов на 2024 год, пересадку или перевалку следует осуществлять в следующие дни:
- январь: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 30, 31;
- февраль: 15, 16, 19, 20, 21;
- март: 1, 2, 5, 6, 9, 26, 27, 28, 29;
- апрель: 10, 11, 14, 15;
- май: 11, 12, 13;
- июнь: 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 27;
- июль: 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29;
- август: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30;
- сентябрь: 5-9, 12, 13, 17, 21, 22, 25, 26;
- октябрь: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31;
- ноябрь: 2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30;
- декабрь: 12, 13, 3, 4, 8, 16, 17, 23-27, 30.
© Фото : Pexels/cottonbroГрунт для пересадки растения
© Фото : Pexels/cottonbro
Грунт для пересадки растения
Виды пересадки
Внешний вид, период цветения и срок жизни комнатных растений полностью зависят от грамотного и своевременного ухода. Важную роль в этом процессе играет пересадка. Она бывает:
- полная – предполагает тщательную очистку корней и полную замену старого грунта на новый. "Чтобы оправиться после пересадки, растению потребуется время. Оно сначала остановится в росте, устойчивость к заболеваниям снизится", — говорит Егор Бурага;
- частичная – включает только замену старой земли без разрушения земляного кома и очищения корней, ее также называют перевалкой. "Перевалка применяется для растений, которые сильно страдают от беспокойства корневой системы, например, пальмы, кактусы и суккуленты", — отмечает эксперт;
- если почва приобрела белый цвет из-за частого полива либо на поверхности стали видны корни, то производят замену верхнего слоя. Этот метод используют с крупными растениями в горшках весом по 10-15 килограмм. Полная пересадка таких растений производится раз в три-пять лет.
Как подготовиться к пересадке
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Чтобы пересадить цветок в новый горшок, понадобятся:
- инструменты: лопатка, нож, секатор, а также перчатки для защиты рук от колючих или ядовитых растений;
- грунт. Характеристики почвы должны соответствовать потребностям растений и быть схожи по составу с землей, в которой растет цветок;
- дренаж — керамзит, камешки и черепки старых горшков, песок. Дренажная прослойка необходима для профилактики гниения корней;
- газеты или клеенка для подстилки;
- вода для полива растений.
Выбор грунта
Специальный грунт, подходящий для растения, можно приобрести готовый либо сделать самостоятельно. При выборе Татьяна Чаброва рекомендует отдавать предпочтение субстрату для конкретного растения, в специализированных магазинах представлен богатый выбор почвы для определенного типа цветов. Универсальный грунт эксперт советует использовать только как добавку к основной почве.
Цветоводы не рекомендуют брать для пересадки комнатных растений землю с садового или дачного участка. Ее состав может быть не пригоден для цветка. Кроме того, в ней могут быть вредители и болезнетворные микроорганизмы. Перед использованием грунтовую смесь собственного приготовления необходимо подвергнуть стерилизации для уничтожения вирусов и микробов — прокалить в духовке при температуре 100 градусов.
Выбор горшка
© Фото : Pexels/Gary BarnesДевушка пересаживает цветы
© Фото : Pexels/Gary Barnes
Девушка пересаживает цветы
При выборе горшка нужно исходить из бюджета: кто-то выбирает пластиковые горшки, кто-то – керамические. Татьяна Чаброва рекомендует глиняные модели, потому что этот материал "дышит", в таких горшках растения живут долго. "На дно ёмкости нужно обязательно положить керамзит или песок (лучше последнее). А вот класть керамзит сверху нежелательно", — поясняет эксперт.
Не нужно покупать большие емкости, надеясь, что цветок будет так лучше развиваться. При пересадке можно использовать новый горшок в диаметре на два–три сантиметра шире старого, а если растение большое, то на пять–семь сантиметров. Если это небольшой сеянец, то емкость должна быть больше на полсантиметра или сантиметр.
"При пересадках всегда нужно постепенно увеличивать размер горшка. Нельзя резко переселять растение из небольшого стаканчика в глубокое ведро, так как это может привести к заливу и загниванию корневой системы", — предупреждает Егор Бурага.
Татьяна Чаброва не советует пересаживать растения в кашпо. В нем нет отверстий, поэтому будет накапливаться вода.
По словам специалистов, большой разницы между выбором пластикового или керамического горшка нет. "Что касается формы, то кактусам и суккулентам лучше взять неглубокие широкие контейнеры. Для пальм наоборот больше подойдут глубокие емкости, так как их мощная корневая система растет вглубь. Если пересадка не подразумевает замену горшка, то предыдущую емкость необходимо тщательно промыть мыльным раствором", — советует Егор Бурага.
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Как пересадить цветок
Егор Бурага рекомендует при пересадке растений в новый горшок использовать дренаж. "Засыпать один-два сантиметра керамзита на дно, сверху небольшой слой свежей земли, а в центр поместить растение. Предварительно нужно осмотреть корневую систему, при обнаружении гнили обязательно удалить поврежденные части секатором/ножницами. Далее с боков засыпать оставшуюся землю. Чтобы растение плотно укрепилось в горшке, грунт необходимо примять руками. Сильно утрамбовывать не стоит, чтобы не повредить корни. Нельзя оставлять пустоты в горшке, после нескольких поливов почва все равно усядет", — комментирует эксперт.
Уход после пересадки
По словам экспертов, период адаптации растения к новому горшку и грунту займет около двух недель. За это время заживут ранки на потревоженной корневой системе, полученные во время пересадки (в особенности, если это была полная пересадка с освобождением корней от грунта).
Ухаживать и поливать нужно осторожно. "Свежепосаженные растения можно полить, но совсем немного. Главное не переусердствовать", — комментирует Егор Бурага.
Подкормку пересаженного растения следует начинать не ранее, чем через месяц-полтора. Тем более специальные готовые грунты уже обогащены необходимыми микро- и макроэлементами. "Если растение будет плохо развиваться, выглядеть больным, то подкормку можно сделать, но не чаще, чем раз в две недели", — отмечает Татьяна Чаброва. Удобрять цветы лучше после того, как появятся молодые ростки и новые листья.
© Фото : Pexels/Teona SwiftПолная пересадка растения
© Фото : Pexels/Teona Swift
Полная пересадка растения
Перевалка
"Перевалка используется в том случае, если необходимо максимально сохранить корневую систему. Этот метод считается щадящим, потому что при полной пересадке в большей или меньшей степени повреждаются корни", — поясняет Егор Бурага.
Как сделать перевалку
При перевалке нельзя освобождать от грунта корни. Основное отличие ее от пересадки заключается в том, что не нарушается земляной ком и корневая система растения. Цветы практически не испытывают стресса, процедура проходит быстрее, чем пересадка.
Этапы работ:
- аккуратно извлечь растение из старого горшка. Для этого нужно немного разрыхлить землю по краям и, положив горшок на бок, вытащить цветок;
- осмотреть растение. Очищать корни не требуется. На дно горшка выложить керамзит и немного свежего грунта. Перенести цветок в новый горшок большего объема, разместить по центру;
- свободное место заполнить новым субстратом и слегка утрамбовать, чтобы хорошо зафиксировать.
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Особенности пересадки больших цветов
Большие растения пересаживают реже, примерно через три года или пять лет. "Если пришло время пересадки крупного растения, то понадобится как минимум две-три пары рук, так как один человек может не справиться", — говорит Егор Бурага.
У растений в объемных горшках, которые не пересаживают ежегодно, весной следует менять верхний слой земли. В нем накапливаются вредные вещества из воды и удобрений. Делать это нужно следующим образом:
- осторожно разрыхлить землю, чтобы не повредить верхние корни;
- сверху удалить лопаточкой или ложкой старый почвенный субстрат толщиной 4-5 см;
- насыпать свежий грунт, соответствующий виду растения.
Поливать нужно отстоявшейся водой в обычном режиме. А примерно через две недели внести минеральные удобрения.
Ошибки при пересадке
Чтобы растение не засохло после пересадки в новый горшок, необходимо соблюдать определенную технологию. Наиболее распространенные ошибки:
- пересадка растения в период цветения;
- неправильный подбор почвы и размер горшка;
- отсутствие дренажных отверстий и нижнего слоя дренажа;
- обрезка корней - это лишний стресс для растения;
- обильный полив сразу после пересадки.
© Фото : Pexels/Teona SwiftОбработка корней при пересадке
© Фото : Pexels/Teona Swift
Обработка корней при пересадке
Рекомендации опытных цветоводов
Эксперты советуют при пересадке/перевалке комнатных растений:
- не использовать кашпо и горшки слишком большого объема. Отсутствие дренажных отверстий, а также большие размеры вазона могут навредить растению: произойдет остановка роста, корни начнут гнить, прекратится цветение;
- не использовать почву с собственного огорода или сада. Для каждого конкретного растения необходим определенный субстрат. Только при грамотно подобранной почвенной смеси цветок будет полноценно развиваться, расти и цвести;
- заранее срезать слабые и пораженные участки стебля, листья и загнившие части корней;
- помещать растение в новый горшок по центру и так, чтобы основание стебля на один-два сантиметра было ниже края горшка;
- не ставить пересаженное растение на солнце. Лучше около недели подержать горшок в тени и регулярно опрыскивать цветок для ускорения вегетации;
- не подкармливать и не поливать цветы сразу после пересадки, это может навредить корневой системе. Использовать подкормки нужно, когда питательные вещества субстрата истощаются, примерно через месяц-два;
- не проводить одновременно пересадку и обрезку цветов. Для растений это может стать сильным стрессом и привести к их гибели.