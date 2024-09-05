https://ria.ru/20240905/trutnev-1970839185.html

Трутнев рассказал о росте иностранных инвестиций в Дальний Восток

Трутнев рассказал о росте иностранных инвестиций в Дальний Восток - РИА Новости, 05.09.2024

Трутнев рассказал о росте иностранных инвестиций в Дальний Восток

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что увеличение объема иностранных инвестиций в Дальний Восток до 16% он расценивает как рост доверия к... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:00

2024-09-05T15:00

2024-09-05T15:13

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

юрий трутнев

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что увеличение объема иностранных инвестиций в Дальний Восток до 16% он расценивает как рост доверия к Российской Федерации."У нас боле чем в два раза вырос процент иностранных инвестиции на Дальнем Востоке, 6-7% всегда составляли. И мы считали это нормальным. Учитывая международную обстановку, увеличение объема иностранных инвестиций до 16% расцениваю как значительный рост доверия к России", - сказал Трутнев, на итоговой пресс-конференции ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/trutnev-1970529772.html

дальний восток

россия

владивосток

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, дальний восток, юрий трутнев, россия, владивосток, экономика