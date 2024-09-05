https://ria.ru/20240905/tovarooborot-1970738101.html

Товарооборот Москвы со странами БРИКС увеличился на 14,7 процента

Товарооборот Москвы со странами БРИКС увеличился на 14,7 процента - РИА Новости, 05.09.2024

Товарооборот Москвы со странами БРИКС увеличился на 14,7 процента

С января по июнь текущего года товарооборот столицы со странами БРИКС вырос на 14,7% к тому же периоду прошлого года; это на 9 п.п. выше изменений товарооборота РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:13

2024-09-05T10:13

2024-09-05T10:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

россия

брикс

снг

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. С января по июнь текущего года товарооборот столицы со странами БРИКС вырос на 14,7% к тому же периоду прошлого года; это на 9 п.п. выше изменений товарооборота России со странами БРИКС за тот же период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "По поручению Сергея Собянина Москва активно поддерживает столичные экспортно ориентированные компании и помогает производителям находить новых партнеров на зарубежных рынках. Так, за первые 6 месяцев этого года товарооборот столицы и стран БРИКС увеличился на 14,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Столица продемонстрировала рекордный результат — общероссийский показатель по итогам 1-го полугодия этого года увеличился на 5,7%", – рассказал Ликсутов, слова которого привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Всего в БРИКС входят 9 стран – Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Объединение создано для эффективного сотрудничества и усиления экономического и технологического потенциала государств."Благодаря поддержке центра "Моспром" столичные московские активно включаются в международные проекты, тем самым повышая уровень присутствия на зарубежных рынках. По итогам прошлого года взаимная торговля столицы и стран-участниц БРИКС увеличилась на 36,5%", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводятся в сообщении.Он добавил, что при этом за последние несколько лет значительно расширилось сотрудничество в промсекторе. Московские высокотехнологичные предприятия поставляют свои разработки в Иран, Южную Африку и Бразилию".Иностранные покупатели заинтересованы в московских разработках в сфере микроэлектроники, автомобильном, железнодорожном, с/х и энергетическом машиностроении, авиа- и станкостроении, химической и фармацевтической отраслях, производстве стройматериалов и продукции АПК.За два года московские компании, производящие несырьевую неэнергетическую продукцию, нашли клиентов в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах СНГ. В частности, в этом им помогла поддержка Центра "Моспром", добавили в ДИПП.Также малый и средний бизнес получает поддержку с помощью цифровой платформы "Мой экспорт", созданной в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Пользователи платформу могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20240905/indeks--1970640945.html

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москва

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, россия, брикс, снг