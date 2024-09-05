https://ria.ru/20240905/svo-1970698779.html

Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков

Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков - РИА Новости, 05.09.2024

Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков

Инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:07

2024-09-05T08:07

2024-09-05T09:46

украина

вооруженные силы украины

мир

специальная военная операция на украине

россия

владивосток

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам доподлинно известно, что инструкторы из самых разных стран мира находятся на территории Украины, принимают участие непосредственно в боевых действиях, принимают активное участие в подготовке и тренировке украинских военных", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/konflikt-1970703574.html

украина

мир

россия

владивосток

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украина, вооруженные силы украины, мир, россия, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет