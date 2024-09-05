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Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков
Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков - РИА Новости, 05.09.2024
Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков
Инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:07
2024-09-05T08:07
2024-09-05T09:46
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вооруженные силы украины
мир
специальная военная операция на украине
россия
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам доподлинно известно, что инструкторы из самых разных стран мира находятся на территории Украины, принимают участие непосредственно в боевых действиях, принимают активное участие в подготовке и тренировке украинских военных", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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украина, вооруженные силы украины, мир, россия, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет
Украина, Вооруженные силы Украины, Мир, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет
Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков
Песков: инструкторы из разных стран тренируют бойцов ВСУ