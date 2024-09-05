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Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 05.09.2024 (обновлено: 09:46 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/svo-1970698779.html
Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков
Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков - РИА Новости, 05.09.2024
Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков
Инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:07
2024-09-05T09:46
украина
вооруженные силы украины
мир
специальная военная операция на украине
россия
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам доподлинно известно, что инструкторы из самых разных стран мира находятся на территории Украины, принимают участие непосредственно в боевых действиях, принимают активное участие в подготовке и тренировке украинских военных", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/konflikt-1970703574.html
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украина, вооруженные силы украины, мир, россия, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет
Украина, Вооруженные силы Украины, Мир, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет
Иностранные инструкторы обучают ВСУ и участвуют в боях, сообщил Песков

Песков: инструкторы из разных стран тренируют бойцов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих в зоне СВО
Работа военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины и принимают участие в боевых действиях и тренировке ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам доподлинно известно, что инструкторы из самых разных стран мира находятся на территории Украины, принимают участие непосредственно в боевых действиях, принимают активное участие в подготовке и тренировке украинских военных", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Песков заявил о вовлеченности иностранных государств в конфликт на Украине
Вчера, 08:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМирРоссияВладивостокДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университет
 
 
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