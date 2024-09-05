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В Минстрое оценили рост объемов строительства учебных заведений в Дагестане - РИА Новости, 05.09.2024
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Шапка - Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Дагестан
 
22:12 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970928451.html
В Минстрое оценили рост объемов строительства учебных заведений в Дагестане
В Минстрое оценили рост объемов строительства учебных заведений в Дагестане - РИА Новости, 05.09.2024
В Минстрое оценили рост объемов строительства учебных заведений в Дагестане
Осмысленная государственная политика и грамотное управление бюджетными средствами привели к серьезному росту объемов строительства образовательных учреждений в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:12
2024-09-05T22:12
республика дагестан
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
республика дагестан
дербент
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МАХАЧКАЛА, 5 сен — РИА Новости. Осмысленная государственная политика и грамотное управление бюджетными средствами привели к серьезному росту объемов строительства образовательных учреждений в Дагестане, заявил член общественного совета при Минстрое России, руководитель комиссии по общественному контролю Илья Пономарев. "Серьезный рост нового строительства образовательных учреждений в Дагестане – результат осмысленной государственной политики, один из примеров своевременного и грамотного управления средствами бюджетной системы", – считает Пономарев, комментарий которого опубликован в Telegram-канале минстроя Дагестана. По его словам, Дагестан, как и большинство северокавказских республик, сохраняет высокие демографические показатели. При этом уровень экономики региона в значительной степени отстает от среднероссийского. Пономарев также отметил, что многонациональный Дагестан, исторически находясь на стыке культур и являясь домом для десятков народов, одновременно в значительной мере подвержен и деструктивным идеологическим воздействиям. В такой ситуации, по его мнению, именно образование, воспитание детей должно стать основой общественной стабильности, сохранения традиционных ценностей, сформировать новую экономику региона, имеющего широкий спектр возможностей: от курортных и рекреационных до сельскохозяйственных и промышленных. "Воспитатели и учителя – это те люди, которые формируют будущее гораздо эффективнее политиков и банкиров, и молодое поколение Дагестана получает от государства именно то, что даст ему максимальные возможности – инфраструктуру образования и воспитания. Эффективное взаимодействие с федеральным бюджетом, позволившее получить и реализовать такой значительный объем государственных инвестиций, свидетельствует о высоком профессиональном уровне республиканского правительства, что может быть примером и для других субъектов в этом направлении", – добавил Пономарев. Ранее и.о. директора департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России Снежана Воронина заявила РИА Новости, что Дагестан среди регионов-лидеров по количеству открытых в 2024 году объектов образования: к началу нового учебного года в республике открыли 21 школу и 10 детских садов.
https://ria.ru/20240905/dagestan-1970927069.html
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), республика дагестан, дербент
Республика Дагестан, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Республика Дагестан, Дербент

В Минстрое оценили рост объемов строительства учебных заведений в Дагестане

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Дербент
Вид на Дербент - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Дербент. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 сен — РИА Новости. Осмысленная государственная политика и грамотное управление бюджетными средствами привели к серьезному росту объемов строительства образовательных учреждений в Дагестане, заявил член общественного совета при Минстрое России, руководитель комиссии по общественному контролю Илья Пономарев.
"Серьезный рост нового строительства образовательных учреждений в Дагестане – результат осмысленной государственной политики, один из примеров своевременного и грамотного управления средствами бюджетной системы", – считает Пономарев, комментарий которого опубликован в Telegram-канале минстроя Дагестана.
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По его словам, Дагестан, как и большинство северокавказских республик, сохраняет высокие демографические показатели. При этом уровень экономики региона в значительной степени отстает от среднероссийского.
Пономарев также отметил, что многонациональный Дагестан, исторически находясь на стыке культур и являясь домом для десятков народов, одновременно в значительной мере подвержен и деструктивным идеологическим воздействиям. В такой ситуации, по его мнению, именно образование, воспитание детей должно стать основой общественной стабильности, сохранения традиционных ценностей, сформировать новую экономику региона, имеющего широкий спектр возможностей: от курортных и рекреационных до сельскохозяйственных и промышленных.
"Воспитатели и учителя – это те люди, которые формируют будущее гораздо эффективнее политиков и банкиров, и молодое поколение Дагестана получает от государства именно то, что даст ему максимальные возможности – инфраструктуру образования и воспитания. Эффективное взаимодействие с федеральным бюджетом, позволившее получить и реализовать такой значительный объем государственных инвестиций, свидетельствует о высоком профессиональном уровне республиканского правительства, что может быть примером и для других субъектов в этом направлении", – добавил Пономарев.
Ранее и.о. директора департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России Снежана Воронина заявила РИА Новости, что Дагестан среди регионов-лидеров по количеству открытых в 2024 году объектов образования: к началу нового учебного года в республике открыли 21 школу и 10 детских садов.
 
Республика ДагестанМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Республика ДагестанДербент
 
 
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