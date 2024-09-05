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На "России" выйдет первый выпуск шестого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
На "России" выйдет первый выпуск шестого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 05.09.2024
На "России" выйдет первый выпуск шестого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Премьерный выпуск шестого сезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет на "России" 6 сентября в 21:30. Откроет его, а затем присоединиться к сотне... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:24
2024-09-05T05:24
2024-09-05T05:24
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьерный выпуск шестого сезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет на "России" 6 сентября в 21:30. Откроет его, а затем присоединиться к сотне экспертов во главе с Сергеем Лазаревым Игорь Саруханов. Ведущим станет Николай Басков."Я участвовал в конкурсах и в 80-е, и в 90-е. Коленки тряслись, честно говоря. Но это все помогает, это отличная практика. Что нужно сделать, чтобы вся сотня встала? Хороший вопрос… Надо быть услышанным – раз, понятым – два. Должна быть великолепная подготовка, обаяние обязательно, опыт общения, репертуар безукоризненный, песня крутая, чтобы прямо за душу. И выглядеть, конечно, артист должен хорошо: глаза, взгляд. Надо также понимать, что на конкурсе человек может волноваться. Но ничего страшного, волнение – это нормально. Ну а дальше уже на вкус и цвет товарища нет", — сказал Саруханов.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия", телезрители увидят первую восьмерку участников, претендующих на выход в полуфинал. Это Марфа Николаева из Москвы, Нина Лаврентьева из Сочи, Ринат Салихьянов из Нефтекамска, Георгий Гогичаев и дуэт Бориса Туаева и Виктории Кесаевой из Владикавказа, София Бабич из Пензы, Михаил Васильев из Краснодара, Анна Еськова из Новороссийска", — рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала."Ринат Салихьянов участвовал в "Народном кастинге" в Уфе: жюри сравнило его с оперным певцом Ильдаром Абдразаковым. Анна Еськова из Новороссийска впечатлила в Сочи музыкальных экспертов не только голосом, но и спортивной подготовкой — она профессионально занимается боксом", — отметили на телеканале. Один из новичков в жюри — певец IVAN. По его мнению, если конкурсант приходит выступать в вокальное шоу, он получает не только шанс победить, но знания, критику, и это мотивирует его в будущем. "Я считаю, что "Ну-ка, все вместе!" помогает расти вокалистам, помогает определиться, что нужно делать дальше", — добавил певец.
https://ria.ru/20240830/konkurs-1969574326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, сергей лазарев, николай басков, игорь саруханов, что посмотреть , новости культуры
Культура, Сочи, Сергей Лазарев, Николай Басков, Игорь Саруханов, что посмотреть , Новости культуры
На "России" выйдет первый выпуск шестого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"
Первый выпуск шестого сезона "Ну-ка, все вместе!" выйдет на "России" в пятницу
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьерный выпуск шестого сезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" выйдет на "России" 6 сентября в 21:30. Откроет его, а затем присоединиться к сотне экспертов во главе с Сергеем Лазаревым Игорь Саруханов. Ведущим станет Николай Басков.
"Я участвовал в конкурсах и в 80-е, и в 90-е. Коленки тряслись, честно говоря. Но это все помогает, это отличная практика. Что нужно сделать, чтобы вся сотня встала? Хороший вопрос… Надо быть услышанным – раз, понятым – два. Должна быть великолепная подготовка, обаяние обязательно, опыт общения, репертуар безукоризненный, песня крутая, чтобы прямо за душу. И выглядеть, конечно, артист должен хорошо: глаза, взгляд. Надо также понимать, что на конкурсе человек может волноваться. Но ничего страшного, волнение – это нормально. Ну а дальше уже на вкус и цвет товарища нет", — сказал Саруханов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия", телезрители увидят первую восьмерку участников, претендующих на выход в полуфинал. Это Марфа Николаева из Москвы, Нина Лаврентьева из Сочи, Ринат Салихьянов из Нефтекамска, Георгий Гогичаев и дуэт Бориса Туаева и Виктории Кесаевой из Владикавказа, София Бабич из Пензы, Михаил Васильев из Краснодара, Анна Еськова из Новороссийска", — рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"Ринат Салихьянов участвовал в "Народном кастинге" в Уфе: жюри сравнило его с оперным певцом Ильдаром Абдразаковым. Анна Еськова из Новороссийска впечатлила в Сочи музыкальных экспертов не только голосом, но и спортивной подготовкой — она профессионально занимается боксом", — отметили на телеканале.
Один из новичков в жюри — певец IVAN. По его мнению, если конкурсант приходит выступать в вокальное шоу, он получает не только шанс победить, но знания, критику, и это мотивирует его в будущем.
"Я считаю, что "Ну-ка, все вместе!" помогает расти вокалистам, помогает определиться, что нужно делать дальше", — добавил певец.