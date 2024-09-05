https://ria.ru/20240905/sevastopol-1804012802.html

Море, солнце и песок: плюсы и минусы различных пляжей Севастополя

Пляжи Севастополя 2024: лучшие места для купания, точки на карте, фото, отзывы

Море, солнце и песок: плюсы и минусы различных пляжей Севастополя

Севастополь известен не только своей историей и достопримечательностями, но и прекрасными песчаными и галечными пляжами, многие из которых располагаются в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:03

2024-09-05T15:03

2024-09-05T15:03

туризм

севастополь

балаклава

черное море

отдых на море

море

пляжи

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803551172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36b1190bac6ccca45f7e542a6daa5fdb.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Севастополь известен не только своей историей и достопримечательностями, но и прекрасными песчаными и галечными пляжами, многие из которых располагаются в уютных бухтах и буквально созданы для купания. Где провести отпуск в 2024 году, обзор лучших пляжей Севастополя по отзывам туристов, как добраться - их расположение на карте и фото, - в материале РИА Новости.Пляжи СевастополяСевастополь - город федерального значения, расположенный в юго-западной части Крымского полуострова на берегу Черного моря. Город по праву пользуется большой популярностью у туристов, причем в немалой степени этому способствует большое количество разнообразных пляжей, а также продолжительный купальный сезон, который может составлять более 120 дней. Здесь есть благоустроенные рекреации и дикие участки.Более закаленные отдыхающие начинают пробовать воду на местных пляжах уже в мае, а летом море у берегов Севастополя прогревается до 20-26 градусов. Комфортные для купания условия сохраняются тут как минимум до конца сентября. Пляжи Севастополя на картеСориентироваться в многообразии пляжей Севастополя поможет специальная карта, на которой можно найти все вышеперечисленные локации:Лучшие пляжи в СевастополеКурортный Севастополь, омываемый морем с трех сторон, располагает почти четырьмя десятками пляжей. Здесь каждый может выбрать себе место отдыха по вкусу: пляж с благоустроенной инфраструктурой или практически “дикую” локацию, песчаный берег или побережье, покрытое галькой и ракушками, дорогие или более бюджетные пляжи.По предварительным данным, в 2024 году может быть открыто до 27 пляжей, но это будет зависеть от благоприятных условий. Власти рекомендуют следить за официальной информацией перед началом купального сезона, который стартует 15 июня. Все территории приводят в порядок и устраняют последствия штормов, водолазы проверяют морское дно и побережье.Песчаные пляжиПесчаные пляжи Севастополя гарантируют прекрасный пляжный отдых, свежесть морского бриза и черноморский загар. Многообразие выбора локаций радует туристов.Пляж “Аквамарин”Этот пляж называют одним из самых комфортабельных мест отдыха на побережье Севастополя. Находится он неподалеку от Парка Победы, рядом с одноименным гостиничным комплексом. Пускают сюда всех желающих, правда, за пользование пляжной инфраструктурой тем, кто не является обитателем местных номеров, придется заплатить.Пляж небольшой по протяженности (менее 200 метров), песчаный берег покрыт специальными деревянными настилами для удобства отдыхающих. Правда, на входе в воду часто встречаются камешки и галька, так что некоторым может понадобиться специальная пляжная обувь. Тут же расположены шезлонги, зонтики, кафе, бар и многое другое.Поклонники активного отдыха могут взять на прокат катамаран или скутер, а также заняться каким-либо экстремальным видом спорта, например, флайбордингом (при помощи специальной доски, выстреливающей струей воды, человек поднимается в верх).Пляж “Баунти”Один из представителей так называемых “диких” пляжей Севастополя с экзотическим именем располагается у мыса Виноградный на Фиоленте. Рядом можно увидеть маяк, а также еще несколько таких же “диких” локаций. Рассчитывать на привычные для отдыхающих пляжные удобства не приходится: ни шезлонгов, ни навесов, ни кабинок для переодевания тут не найти, все необходимое нужно брать с собой.Добраться до пляжа "Баунти" очень непросто. Для того, чтобы подобраться к нему с суши, необходимо спуститься по крутым горным тропам, что требует определенной сноровки. Море на этом пляже глубокое, берег покрыт галькой и камнями, а вода чистая и прозрачная.Пляж “Кача”Не один, а сразу несколько пляжей можно найти у поселка Кача. Одним из наиболее благоустроенных является центральный: тут и вся необходимая для отдыха инфраструктура в наличии, и глубина позволяет заходить в воду даже самым маленьким из отдыхающих, и развлечения можно найти себе по вкусу.Покрытие пляжей - в основном сочетание гальки и песка.Пляж “Любимовка”Несколько километров золотистого песка, среди которых встречаются покрытые галькой участки - это пляж "Любимовка", расположенный в северной части Севастополя. Здесь при желании можно найти как достаточно благоустроенные территории с шезлонгами, кабинками для переодевания, заведениями общепита и прочими атрибутами пляжной цивилизации, так и практически необустроенные человеком участки.Этот пляж прекрасно подходит для отдыха с детьми, так как у берега море совсем неглубокое, а вода теплая. Правда, глубина тут нарастает очень быстро, так что стоит быть осторожнее.Пляж “Омега”Практически полностью благоустроенный пляж протяженностью примерно 700 метров вокруг бухты Круглая, которая по своим очертаниями очень напоминает букву греческого алфавита под названием “омега”. Так же называется и расположенный неподалеку микрорайон."Омега" относится к числу наиболее популярных и многолюдных пляжей Севастополя, хотя и здесь можно найти относительно “дикие” участки. Последние пусть и не могут похвастаться таким количеством всевозможных удобств и развлечений для отдыхающих, как основная территория (тут и прокат яхт, катамаранов, другого водного транспорта, и развлекательные комплексы для детей, кафе, навесы), зато могут подарить туристам желанное уединение.Пляж "Омега" покрыт песком, сама бухта отличается незначительной глубиной, так что вода здесь прогревается быстро, а дети могут вдоволь плескаться на мелководье.Пляж “Орловка”Еще один пример севастопольского пляжа, в котором цивилизованные, благоустроенные территории сочетаются с достаточно “дикими” местами для отдыха. Размещается он у одноименного поселка и может похвастаться большой протяженностью (несколько километров) и шириной. Самая популярная часть - рядом с местной набережной. Покрыт в основном песком, хотя нередко на берегу встречаются и мелкие камешки. Глубина по мере погружения в воду нарастает постепенно, что очень удобно для семей с детьми. Посещать его можно бесплатно.Пляж “Парк Победы”Этот пляж протяженность примерно 700 метров пользуется большой популярностью у всех поклонников пляжного отдыха. Глубина нарастает очень быстро, что стоит учитывать при заходе в воду. Расположен он в непосредственной близости с одноименным парком, что делает его легкодоступным для граждан. Подобное соседство можно использовать и для того, чтобы разнообразить свой отдых: понежившись под жаркими лучами солнца можно прогуляться в парке и полюбоваться местными достопримечательностями.Здесь есть все для комфортного отдыха: несколько кафе и баров, лежаки с зонтиками, навесами и прочая инфраструктура. Рядом расположен аквапарк.Пляж “Песочный”Небольшой пляж, территория которого протянулась вдоль кромки воды всего на полсотни метров. Найти его можно в Песочной бухте Севастополя, берег покрыт песком вперемешку с галькой, а дно на входе в воду песчаное, что очень удобно для отдыхающих. В том числе - для семей с маленькими детьми, тем более, что вода здесь теплая и быстро прогревается, а глубина у берега незначительная. Правда, из-за поднимающегося песка вода иногда может показаться мутной.Вход на территорию пляжа свободный, но за аренду нужного инвентаря придется заплатить. Курение и отдых в компании братьев наших меньших здесь под запретом. Есть пирс, с которого можно нырять в воду.Пляж “Солнечный”Еще один очень популярный как у местных жителей, так и среди туристов пляж на территории Песочной бухты. Рядом располагается заповедник Херсонес Таврический, а также парк, носящий имя Анны Ахматовой. Вход на пляж свободный.Территория для отдыха тут разделена на несколько зон, оборудованных всем необходимым: от ведущих к морю настилов и удобных шезлонгов до самых разных пляжных развлечений (спортивные и детские площадки, летний кинотеатр и так далее). Несколько лет назад тут провели реконструкцию, после чего пляж стал еще более комфортным.Море у пляжа “Солнечный” достаточно глубокое, поэтому для малышей выделена специальная огороженная зона.Пляж “Толстяк”Подобно многим другим местам отдыха в Севастополе, пляж "Толстяк" обязан своим названием расположенному рядом географическому объекту. В данном случае речь идет о Толстом мысе. Пляж покрыт галькой разных цветов, однако ходить по ней достаточно комфортно. Попасть сюда свободно могут все желающие.На территории протяженностью чуть более 200 метров есть пологие, постепенные заходы в воду, а сильных волн практически не бывает. За безопасностью на пляже следят спасатели и медики, вся полезная для отдыхающих инфраструктура прилагается.Пляж “Учкуевка”Местоположение пляжа "Учкуевка" - северная часть Севастополя, свое название он получил по наименованию близлежащего населенного пункта. Его протяженность - более километра, большая часть территории может похвастаться стандартным набором развлечений для отдыхающих всех возрастов и различных интересов. Жизнь тут не стихает даже с наступлением темноты, поэтому пляж пользуется популярностью у молодежи.Берег в основном песчаный, спуск в воду - постепенный и комфортный. Рядом располагается тенистый парк, где при желании можно спрятаться от палящего солнца.Пляж “Андреевка”Самый северный пляж Севастополя расположен в поселке Андреевка, в 40 минутах езды на машине от самого города-героя. Пляж имеет удобный заход в море, но здесь бывают холодные течения. Есть небольшая бетонная набережная, волнорезы, деревянные навесы, удобные бунгало, оборудован туалет, раздевалки, несколько придорожных кафе, водные аттракционы, детская площадка.Галечные пляжиГалечные пляжи со средними и крупными камушками на побережье характерны для Южного берега.Золотой пляжЗолотой пляж в Балаклаве протяженностью около 800 метров и шириной примерно 20 метров укрыт высокими скалами и защищен от ветров. Море здесь чистое и теплое, но периодически приходит холодное течение. На берегу оборудованы душевые кабины и туалеты, дежурят спасатели, работает дайвинг-центр.Мраморный пляжНебольшой отрезок побережья протяженностью всего 100 метров пользуется особой популярностью. Оборудованная зона для купания привлекает туристов: зонтики с лежаками, душ, туалет, рестораны. Гости и местные жители могут отправиться на морскую экскурсию, взять напрокат катамаран или каяк.Пляж “Васили”Уютный пляж “Васили” усыпан песком и мелкой галькой. Он расположен на полтора километра западнее от Балаклавской бухты и открыт для свободного посещения. На побережье дежурят спасатели, установлены навесы, туалеты, кабинки для переодевания, доступен прокат пляжных аксессуаров.Пляж “Голубая бухта”Этот живописный галечный пляж в западной части города с обеих сторон укрыт скалистыми участками. Свое название он получил за необычайно насыщенный и яркий цвет моря. Эта местность любима дайверами. В 2024 году он снова будет открыт для отдыхающих. В пляжной зоне предусмотрен пункт проката шезлонгов, зонтов от солнца и плавательных принадлежностей, откроются водные батуты для детей и другие аттракционы, кафе.Пляж “Инжир”Еще один представитель “диких” севастопольских пляжей располагается в районе Балаклавы, на территории заповедной зоны, и представляет собой ряд небольших уединенных бухт. Ни о каких удобствах для отдыхающих тут речи не идет, а если человек решит остаться на ночь или разбить в этом живописном месте лагерь на несколько дней, то ему наверняка придется заплатить небольшой сбор.Пляж "Инжир" - лишь одно из мест отдыха, расположенных на территории урочища Аязьма (его также часто называют Инжир). Вдоль береговой линии тут можно найти и другие песчаные или галечные пляжи, которые часто выбирают те, кто предпочитает отдых на природе, вдали от шума цивилизации.Эта местность пользуется популярностью у любителей палаточного отдыха. Здесь можно расположиться в кемпинге (тут, к слову, созданы вполне цивилизованные условия) либо разбить одиночную палатку на понравившемся пляже.Пляж Немецкая балкаЕще один из “диких” пляжей Севастополя, где можно отдохнуть от цивилизации и толп курортников. Он разместился неподалеку от поселка Кача. И сам берег, и морское дно здесь покрыты галькой и песком, море у пляжа достаточно мелкое и подходит даже для юных отдыхающих.Так как рассчитывать на пляжную инфраструктуру не приходится, все нужные для отдыха аксессуары нужно прихватить с собой. При желании от поселка сюда можно добраться пешком, если местом старта будет Севастополь, лучше воспользоваться личным или общественным транспортом.Пляж “Скалки”Располагается на побережье Карантинной бухты и скорее подойдет непритязательным людям, которые могут спокойно обойтись без навесов, кабинок для переодевания и прочих атрибутов цивилизованного отдыха. Добраться до него несложно: от центра Севастополя в этот район ходит общественный транспорт, а оставшуюся часть пути вполне можно преодолеть пешком.Территория пляжа окружена скалами, а сам берег покрыт камнями разного размера. Тем, кто не очень уверенно чувствует себя в воде, тут нужно быть осторожными: серьезная глубина начинается уже в паре метров от берега.Пляж “Ушакова балка”Пляж “Ушакова балка” в Севастополе пользуется огромной популярностью. Морское дно каменистое, прозрачное, местами с водорослями. Дорога к пляжу лежит через парк с уникальными фисташковыми деревьями и тоннель под железнодорожными путями. Здесь имеется все необходимое для отдыха: теневые навесы, лавочки, шезлонги, кабинки для переодевания, биотуалет, металлические лестницы для схода в воду, спасательная вышка, кафе с напитками и мороженым.Пляж “Хрустальный”Находится практически в центре города, на территории Севастопольской бухты, в непосредственной близости от таких городских достопримечательностей, как Памятник затопленным кораблям и другие. Тем, кто выберет эту локацию для отдыха, рассчитывать на возможность понежиться на теплом песке не приходится. Пляж расположен на бетонном основании, на котором размещены шезлонги, навесы, кабинки для переодевания и другая полезная для отдыхающих инфраструктура. Также на пляже дежурят спасатели и медики. Попасть на него можно бесплатно.К недостаткам можно отнести отсутствие постепенного захода в воду. Глубина тут сразу начинается примерно с двух метров, то есть для неопытных пловцов или маленьких детей этот пляж будет не самым комфортным и безопасным.Серебряный пляжПросторный и оборудованный Серебряный пляж каждое лето привлекает тысячи туристов. Один из самых близких к Балаклаве пляжей длиной около 500 метров, шириной 10-40 метров. Добраться сюда можно пешком. Тропа над набережной Назукина ведет вдоль скалистого берега мимо крепости Чембало и Южного форта. Путь занимает примерно 30-40 минут. Спуск в воду пологий, но пирса нет. Пляж подходит для отдыха с детьми. Есть раздевалки, навесы, прокат лежаков, катание на бананах и ватрушках, бар и спасательная станция.Солдатский пляж"Адмиральская лагуна" или, как его еще называют, пляж "Солдатский" может похвастаться большой протяженностью (немногим менее километра) и хорошей инфраструктурой, где есть практически все для комфортного отдыха (зонты, навесы, шезлонги, раздевалки, душевые кабины, питьевые фонтанчики, детская и спортивная площадки и так далее). На пляже дежурят спасатели.При этом локация редко бывает переполнена, так что найти подходящее место для отдыха несложно даже тем, кто любит расположиться подальше от толпы. Поверхность пляжа преимущественно каменистая, местами покрыта галькой, изредка встречается песок. Есть мелководные участки, где могут поплавать дети.Царский пляжК этому пляжу, расположенному рядом с поселком Царское село у Фиолента, ведет металлическая лестница, состоящая примерно из полутора сотен ступеней. Пляжная инфраструктура тут практически отсутствует, берег покрыт камнями разного размера, ходить по которым далеко не всегда комфортно, так что лучше захватить с собой специальную обувь.Зато вода тут чистая и прозрачная, пейзажи - живописные, риск встретить толпу туристов - минимальный, а у опытных пловцов есть шанс посетить названный в честь римской богини грот Дианы.Пляж “Автобат”Расположен в Гагаринском районе Севастополя. Спуск к морю здесь экстремальный - железная лестница с высокими перилами. Покрытие пляжа галечное с большими камнями. Вход в воду пологий, но дно каменистое. На территории нет удобств и объектов инфраструктуры.Пляж “Мол”Пляж “Мол” достаточно длинный, но узкий. Он находится в Гагаринском районе. В начале возле мола территория пляжа галечная, дальше - каменистая. Вода чистая и прозрачная, но место не приспособлено для комфортного времяпрепровождения. Отсюда открываются прекрасные виды на Севастопольскую бухту.Дикие пляжиВ Севастополе большое количество диких пляжей для уединения, без удобств и объектов инфраструктуры. Однако следует быть внимательными и соблюдать правила безопасности, ведь на пляжах могут быть опасные оползневые процессы. Самые популярные локации среди отдыхающих:Какой пляж выбратьНайти свой пляж в Севастополе сможет каждый: семьи с детьми, любители экстрима, влюбленные пары, большие компании друзей, сторонники комфорта, а также желающие тишины и уединения.Для семей с детьмиЛюди, приезжающие на отдых с детьми, ожидают от курорта наиболее комфортной инфраструктуры - золотистого песка, мелкого моря, шаговой доступности к пляжу, а также наличия развлекательных заведений и мероприятий.Для молодежиВ Севастополе достаточно мест, где молодые люди могут с комфортом провести время на пляже, попробовать экстремальные виды спорта или отправиться на пляжную вечеринку под открытым небом.Для спокойного отдыхаВ поисках умиротворения и единения с природой туристы могут отправиться на дикие пляжи, где не бывает так многолюдно и можно полюбоваться природой, насладиться солнцем и теплым морем.Рекомендации по отдыху на пляжахВыбор пляжа для комфортного отдыха во многом зависит от того, в каком составе отдыхающие намерены проводить отпуск. Так, веселая компания друзей, которая не прочь переночевать в палатке или заняться дайвингом, вполне может чувствовать себя комфортно и на “диком” пляже, а вот семья с детьми вряд ли выберет участок побережья с большой глубиной и без соответствующих пляжных удобств.Еще один важный критерий выбора - доступность пляжа: можно ли добраться до него пешком, ходит ли в ту сторону общественный транспорт или придется воспользоваться транспортом морским. Далеко не всем под силу преодолеть крутые склоны или несколько километров пешком даже для того, чтобы полюбоваться самыми красивыми пейзажами.Пляжный сезон в Севастополе стартует уже в мае и при благоприятных погодных условиях может продолжаться едва ли не до конца сентября-начала октября. К тому же Севастополь - именно тот город, где отдыхающие легко могут при желании совместить приятное с полезным: и на пляже позагорать, и на увлекательную экскурсию к историческим достопримечательностям съездить.

https://ria.ru/20240619/otdykh-1808166408.html

https://ria.ru/20240607/allinclusive-1951094156.html

https://ria.ru/20240905/krym-1799612548.html

https://ria.ru/20240505/kaspiy-1943654817.html

https://ria.ru/20240803/azovskoe-1949722933.html

https://ria.ru/20240521/puteshestviya-1947185204.html

севастополь

балаклава

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

севастополь, балаклава, черное море, отдых на море, море, пляжи, туризм, новости - туризм