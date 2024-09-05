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Зеленский заявил, что хочет видеть Россию на втором саммите по Украине - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sammit-1970914248.html
Зеленский заявил, что хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский заявил, что хочет видеть Россию на втором саммите по Украине - РИА Новости, 05.09.2024
Зеленский заявил, что хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Владимир Зеленский снова заявил, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:01
2024-09-05T20:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
михаил галузин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский снова заявил, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях. В конце июля Зеленский заявлял, что весь мир, а также и он сам хочет участия РФ в следующей конференции по урегулированию конфликта на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата. "Обязательно там (на втором саммите - ред.) должны быть представители России. Мы это понимаем, что без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно" - заявил он в интервью журналисту NBC News, запись которого опубликована на YouTube-канале Зеленского. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970909408.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, михаил галузин, запорожская аэс, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Галузин, Запорожская АЭС, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил, что хочет видеть Россию на втором саммите по Украине

Зеленский заявил, что хочет видеть РФ на втором саммите по Украине

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский снова заявил, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях.
В конце июля Зеленский заявлял, что весь мир, а также и он сам хочет участия РФ в следующей конференции по урегулированию конфликта на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата.
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"Обязательно там (на втором саммите - ред.) должны быть представители России. Мы это понимаем, что без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно" - заявил он в интервью журналисту NBC News, запись которого опубликована на YouTube-канале Зеленского.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМихаил ГалузинЗапорожская АЭСНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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